La Policía Nacional detiene a 19 personas durante el dispositivo de seguridad de Halloween en Alicante

Los agentes, con colaboración de la Policía Local, realizan controles a más de 250 personas y 70 vehículos e inspeccionan siete locales de ocio

Detenidos dos jóvenes en Halloween por robo con fuerza en dos lavanderías de Alicante

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante detuvo a 19 personas durante el dispositivo especial de seguridad desplegado la noche del 31 de octubre con motivo de la festividad de Halloween. El operativo, coordinado desde la Sala CIMACC-091, contó con la colaboración de la Policía Local y la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana.

El dispositivo se centró en las zonas de mayor afluencia de público, como la playa del Postiguet, el Barrio, la Explanada de España, la Rambla Méndez Núñez y el centro de la ciudad. En él participaron efectivos de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Entre los 19 detenidos figuran personas arrestadas por delitos de robo con fuerza, violencia de género, tráfico de drogas, falsedad documental, quebrantamiento judicial, apropiación indebida y robo con fuerza en interior de vehículo.

Robo de 700 euros en dos lavanderías

Cabe destacar dos detenidos de 21 y 31 años de edad por el robo con fuerza en dos lavanderías exprés de Alicante. Dentro de los locales, utilizaron un destornillador de grandes dimensiones para forzar las cajas y sustrajeron la cantidad aproximada de 700 euros.

Dinero y herramientas intervenidos a los detenidos por atracar las cajas de dos lavanderías en Halloween en Alicante.

Dinero y herramientas intervenidos a los detenidos por atracar las cajas de dos lavanderías en Halloween en Alicante. / INFORMACIÓN

Tras el aviso a la SALA 091 y gracias a la rápida actuación de los indicativos de Policía Nacional pudieron ser detenidos en las inmediaciones cuando todavía llevaban consigo el dinero y los útiles para forzar las cajas, siento todo ello intervenido.

Sin incidentes graves

En total, durante la noche los agentes controlaron a más de 250 personas y 70 vehículos, además de levantar 67 actas por tenencia o consumo de drogas y dos por portar armas blancas peligrosas. Asimismo, se realizaron inspecciones en siete locales de ocio en una actuación conjunta con la Policía Local y la Unidad Adscrita.

Por otro lado, se contó también en las estaciones de TRAM y autobuses con el refuerzo de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte. Su objetivo fue prevenir delitos que pudieran cometerse a la llegada y salida de la ciudad.

Según fuentes policiales, el operativo se desarrolló sin incidentes graves y permitió mantener el orden y la seguridad en una de las noches con mayor concentración de personas en la ciudad.

TEMAS

