Jornaleros migrantes como «esclavos» en el campo en Villena: salarios de 50 euros al mes

Malvivían en condiciones prácticamente tercermundistas en una nave industrial y casi tenían que pagar por trabajar. Esta era la situación de un grupo de jornaleros inmigrantes en situación irregular en España que estaban siendo explotados laboralmente en fincas agrícolas de Villena, donde cobraban entre 50 y 70 euros de salario al mes. La Policía Nacional de Alicante desplegó el pasado jueves un operativo que concluyó con la detención de 19 personas en una finca donde estaban trabajando sin contrato y en dos naves industriales de Villena. En una de estas naves dormían hacinados una docena de migrantes en dos habitaciones, donde había colchonetas y colchones de espuma. La situación de insalubridad era evidente a simple vista. «Esta es la esclavitud del siglo XXI», se lamentaba uno de los agentes que inspeccionó la nave.

Cuatro de los arrestados han sido acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal. A los otros 15 migrantes detenidos, víctimas de la explotación, se les han incoado expedientes de estancia irregular en España y los 19 han sido puestos en libertad tras comparecer en la Comisaría Provincial de Alicante.

La Policía Nacional destapa una red de explotación de trabajadores en el campo en Villena / Áxel Álvarez

Además, se les ofreció a las migrantes la posibilidad de acogerse a los beneficios que ofrece la legislación española si se declaran como víctimas de trata de seres humanos y aportan información contra los implicados en este tráfico de personas con fines de explotación laboral, lo que les permitiría la posibilidad de obtener permiso de residencia. Los inmigrantes identificados en Villena proceden mayoritariamente de Pakistán, aunque también había seis de Nepal y uno de India.

La Policía en la finca de Villena con uno de los inmigrantes. / AXEL ALVAREZ

La operación, realizada por agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana, con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía (UAP), se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que el máximo responsable de los campos donde eran explotados los migrantes no se encontraba en Villena en el momento de realizar el operativo. Se encontraba fuera de España al haber viajado a Pakistán por el fallecimiento de su madre, según explicó uno de los capataces encargados de dirigir a los jornaleros.

Operativo en Villena

El despliegue policial se produjo a media tarde del pasado jueves tras haber realizado una serie de vigilancias previas para tratar de identificar a las personas que estaban a cargo de los migrantes que estaban trabajando sin contrato en el campo. El sol se estaba poniendo y los jornaleros estaban concluyendo su faena diaria cuando una decena de agentes de la Policía Nacional irrumpieron de forma sorpresiva en la finca donde estaban recolectando guindillas y chile habanero. La finca está situada a escasa distancia del casco urbano de Villena y aunque alguno de los inmigrantes trató de huir a la carrera por el campo fueron interceptados rápidamente por la Policía.

Un momento de la operación de la UCRIF y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. / AXEL ALVAREZ

Los investigadores localizaron en esta finca a 17 personas, todas hombres excepto dos mujeres de Nepal, y comenzaron a recabar datos para concretar quiénes eran los capataces y los encargados de trasladar a los trabajadores y transportar la mercancía. El operativo se trasladó de esta finca a dos naves cercanas que la Policía vigiló previamente y en una de ellas localizaron a tres migrantes más, aunque uno de ellos reside en Valencia y no fue detenido al estar casualmente visitando a un amigo que estaba de encargado en la nave donde almacenaban el producto recolectado.

La Policía usó un dron en la operación en Villena. / AXEL ALVAREZ

Los considerados como responsables de los jornaleros se hicieron inicialmente los despistados al ser interrogados por una segunda nave donde la Policía sospechaba que dormían los trabajadores. Uno de ellos acabó entregando las llaves de dicha nave a los investigadores y al inspeccionar el interior comprobaron las condiciones precarias de las instalaciones donde pernoctaban los jornaleros explotados. Rodeados de mugre por todos lados, dormían en dos habitaciones en las que había repartidas una docena de colchonetas y colchones. Para entrar al cuarto de baño había que armarse de valor por la suciedad que había y la dependencia habilitada como cocina tampoco invitaba al relax tras una dura jornada de trabajo. Y todo ello por cien euros de alquiler mensual por persona.

El testimonio prestado posteriormente en dependencias policiales por los inmigrantes desveló las condiciones de estos «esclavos» del campo. Las jornadas solían ser de entre 8 y 10 horas con una de descanso para comer. Pese ser una jornada laboral aparentemente normal, lo anormal era el salario que percibían. Les pagaban a 50 céntimos por kilo de guindilla y chile habanero recolectado a mano y los inmigrantes han asegurado a la Policía que podían cobrar entre 50 y 70 euros al mes, importe al que ya habían descontado 100 euros por alojamiento a cada persona que dormía en la nave insalubre. Por si fuera poco, cuando los campos donde debían trabajar estaban más alejados les cobraban cinco euros a cada uno en concepto del transporte en furgonetas.

El aseo de la nave donde dormían los inmigrantes. / AXEL ALVAREZ

La mayoría de los inmigrantes ha señalado que trabajaban de lunes a sábado, aunque una de ellas indicó a la Policía que trabajaba todos los días excepto cuando llovía.

Los jornaleros cobraban su exiguo salario cada quince días, según el testimonio ofrecido a la Policía Nacional. Entre los inmigrante identificados en Villena había algunos que habían llegado al municipio hace unos ocho días y otros llevaban unas dos semanas.

Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que probablemente la mayoría de los trabajadores extranjeros explotados en Villena vuelvan a ser víctimas de nuevos empleos precarios dada su situación y estado de necesidad.

Salarios inferiores

Un estudio publicado hace unos meses por la revista Nature señalaba que los inmigrantes en España ganan de media un 29,3% menos que los trabajadores nativos. En el ámbito agrícola europeo se estima que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores extranjeros son víctimas de explotación laboral en los campos.

Esta operación policial se suma a otra realizada el pasado verano en Elche, donde fueron detenidas cinco personas por explotación laboral de inmigrantes, los cuales realizaban jornadas de nueve horas sin contrato y les pagaban entre cuatro y seis euros por hora de faena recogiendo frutas y hortalizas o bien a 60 céntimos por cada kilogramo de guindillas que recolectaban.

La realidad demuestra la necesidad de mano de obra de los inmigrantes en los campos españoles, pero situaciones como la vista en Villena indican que es preciso frenar y combatir los múltiples casos de explotación que están convirtiendo a estas personas en los nuevos esclavos del siglo XXI.