Arrestan a un empresario por explotar a los migrantes en Villena por salarios de entre 50 y 70 euros

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un empresario de origen pakistaní y nacionalidad española como presunto responsable de la explotación laboral de inmigrantes que trabajaban sin contrato en fincas agrícolas de Villena por un salario de entre 50 y 70 euros y malvivían en condiciones insalubres en una nave industrial.

Como ya publico este diario el pasado fin de semana, agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana, con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía (UAP), se desplegaron el pasado jueves en una finca agrícola y en dos naves industriales de Villena y detuvieron a 19 personas de Pakistán, India y Nepal.

Quince de ellas eran trabajadores que fueron detenidos por estancia irregular en España y las otras cuatro personas fueron arrestadas por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.

Los 19 detenidos quedaron en libertad tras comparecer en las dependencias de la UCRIF en la Comisaría Provincial y estaba pendiente la detención del empresario responsable de las fincas donde presuntamente eran explotados laboralmente los migrantes. Uno de los arrestados era el capataz de los trabajadores y afirmó que el arrendador de la finca no se encontraba en España cuando acudieron los agentes a practicar las detenciones. El empresario, administrador de varias mercantiles, había viajado a Pakistán con motivo del fallecimiento de un familiar y regresó a España este domingo, por lo que la Policía Nacional ha acudido este lunes a Villena para proceder a su arresto y lo ha trasladado a la Comisaría Provincial de Alicante, donde se ha formalizado la detención y se instruyen las diligencias oportunas. El arrestado ha quedado recluido en los calabozos y pasará este martes a disposición judicial.

Una información facilitada a la UCRIF por la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana fue la que dio paso a una investigación para comprobar la explotación de migrantes en situación irregular en España que estaban trabajando sin contrato en el campo.

Hacinados

Los investigadores localizaron dos habitaciones en una de las dos naves vinculadas al empresario detenido ayer en las que había una docena de colchonetas y colchones donde dormían hacinados los inmigrantes y bajo unas condiciones de insalubridad extremas.

En la inspección de una de las dos naves fueron localizados varios vehículos y lo que aparentaba ser un local destinado a su reparación, por lo que la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana también está realizando un informe sobre la posible ilegalidad de este taller.