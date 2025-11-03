Desmantelan dos pisos con productos falsificados para vender en la zona del puerto de Alicante

La Policía Nacional, en una actuación conjunta con la Policía Local de Alicante, ha desmantelado dos viviendas del barrio de Colonia Requena que estaban siendo utilizadas como puntos de distribución de material y prendas falsificadas para los vendedores ambulantes de la zona del puerto. La intervención culminó con la incautación de más de un millar de prendas y la detención de tres varones de entre 28 y 40 años como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.

La investigación comenzó tras una información recibida por la Policía Nacional de parte de la Policía Local de Alicante, en donde se alertaba de la existencia de dos inmuebles presuntamente dedicados a la distribución de material falsificado. La denuncia de una de las principales marcas perjudicadas y las detenciones practicadas durante el periodo estival reforzaron la información facilitada.

Efectos incautados en la operación. / INFORMACIÓN

El Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Alicante llevó a cabo la investigación y durante las diligencias se comprobó cómo en los domicilios entraban personas sin objetos y salían con bolsas de gran tamaño llenas de prendas.

Posteriormente, en un dispositivo conjunto con Policía Local, se identificó a varias personas que transportaban ropa y complementos de moda, incautándose en pocas horas casi un millar de prendas falsificadas.

Registros

Los agentes practicaron nuevas diligencias que permitieron localizar a los presuntos responsables y determinar que las prendas estaban destinadas a vendedores ambulantes de la zona del puerto de Alicante. Con la colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana de ambos cuerpos, se realizaron dos registros domiciliarios en el barrio de Colonia Requena en Alicante, donde se intervinieron más prendas de ropa, calzado y camisetas de equipos de fútbol profesional. También se hallaron doce cajas vacías con etiquetas que evidenciaban haber contenido material falsificado.

Los arrestados han sido investigados por delitos contra la propiedad industrial y las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de guardia de Alicante, que continuará con el procedimiento, según informa la Policía Nacional.

La Policía Nacional recuerda que la compraventa de artículos falsificados supone un perjuicio directo para la economía, la creación de empleo y la seguridad del consumidor, ya que estos productos no cumplen los estándares de calidad ni de control sanitario.

Desde la Policía se aconseja adquirir siempre artículos en establecimientos autorizados o canales oficiales, desconfiar de precios excesivamente bajos y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier indicio de comercio ilegal. Estas conductas afectan tanto a las marcas como a los pequeños comercios que operan legalmente, y su anulación contribuye a proteger los derechos de propiedad industrial y a garantizar una competencia justa.