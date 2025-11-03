Siete detenidos en Benidorm por apuñalar a un menor

Siete detenidos es el balance con el que se ha saldado una investigación por el apuñalamiento de un joven de 17 años en Benidorm, según han confirmado a este diario fuentes policiales y judiciales. La víctima sufrió hasta siete cuchilladas de las que se está recuperando y en los días previos había tenido otros enfrentamientos y peleas con sus agresores. Se trata de la segunda agresión múltiple entre jóvenes registrada en la provincia y que se ha saldado con el encarcelamiento de los implicados. A comienzos del pasado octubre se registró otra pelea en las inmediaciones de la discoteca Magma de Alicante, donde otro joven sufrió un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeado por un grupo y acabó con tres de los presuntos agresores en prisión.

Cuatro de los arrestados son menores de edad, concretamente de la misma edad que la víctima, 17 años; así como también hay arrestados otros tres adultos, dos jóvenes de 18 años y un hombre de 37. Todos ellos han pasado a disposición judicial a lo largo del fin de semana tanto en la Fiscalía de Menores de Alicante, como en el juzgado de guardia de Benidorm. Tres de los menores, una de ellas es mujer, han sido internados en un centro; mientras que para los tres adultos también se ha decretado la prisión. Solo en el caso de uno de los menores, la fiscal no ha pedido el internamiento, al no estar claro su grado de participación en los hechos. Por este motivo, desde el Ministerio Público se han limitado a pedir una orden de alejamiento. A los arrestados se les acusa de los delitos de intento de homicidio, organización criminal y robo con violencia.

Las fuentes consultadas por este diario situaron como móvil del apuñalamiento la situación de enfrentamiento que había entre la víctima y su presunto agresor, con el que había tenido ya varios encontronazos durante las últimas semanas. Una escalada de tensión que fue aumentando, hasta desencadenar el apuñalamiento.

Encapuchados

Los hechos se produjeron el pasado 26 de octubre a las 10 de la noche en una zona con merendero ubicado en las inmediaciones del barrio de Foietes. La víctima se encontraba allí con unos amigos cuando de repente irrumpieron los ahora detenidos encapuchados y dispuestos a ir a por él. Fuentes policiales señalaron que aunque había más personas presentes en ese momento los agresores iban específicamente a por la víctima.

Los atacantes rodearon al grupo y empezaron a lanzarles piedras y botellas. La investigación apunta a que el joven que finalmente resultó herido había tenido con su agresor varias peleas en los días anteriores. Al ver este último que se encontraba en el parque, fueron a por él. Los atacantes se dirigieron hacia donde estaba el chico y comenzaron a golpearle. Finalmente, uno de ellos sacó una navaja con la que le asestó siete puñaladas. Los amigos le trasladaron a un centro de salud para que pudiera ser atendido de sus heridas de donde fue derivado al Hospital comarcal de la Marina Baixa en La Vila Joiosa donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Las mismas fuentes explicaron que alguno de los amigos resultó herido por haber recibido alguna pedrada, pero que ninguno de ellos eran los destinatarios del ataque.

Las causas de la agresión se están investigando y por el momento no están muy claras. Todo apunta a que existía un clima de enfrentamiento entre ambos y que se había ido recrudeciendo a lo largo de las últimas semanas. La víctima es de nacionalidad argelina mientras que sus agresores son de origen colombiano. Los dos habían tenido varias peleas y recientemente el presunto agresor llegó a arrebatar el teléfono móvil a la víctima. La Policía ha descartado que el robo del terminal hubiera sido el detonante de la pelea, y explicaron que se trató de otro episodio en la cadena de incidentes previos. No hay indicios de que esa noche hubieran quedado en el lugar para pelearse. Los presuntos atacantes vieron a la víctima en el recinto y decidieron que ir a por él. De los hechos se ha hecho cargo la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Comisaría de Benidorm. Los agentes han podido detener a los implicados en la agresión así como al que está considerado como autor material de las puñaladas.

Los agentes estuvieron interrogando a los testigos y a los sospechosos, de manera que ha podido ir reconstruyendo lo que pasó esa noche durante la pelea multitudinaria. El abogado Edmundo Cortés, que representa a los menores arrestados por la pelea, señaló que en la investigación ha faltado por determinar lo que ha hecho gran parte de los implicados durante los incidentes.

Otra pelea

Se trata de la segunda pelea multitudinaria entre jóvenes que se registra en la provincia de Alicante que se salda con medidas de prisión preventiva en menos de un mes. La Policía Nacional arrestó en Alicante a tres jóvenes de entre 18 y 20 años y a un menor de 17 como presuntos implicados en la agresión a un joven de 18 años en las inmediaciones de la discoteca Magma en la Albufereta. Para los tres adultos, la jueza al enviarlos a prisión destacaba que habían tenido una actitud más propia de animales. Las medidas de prisión están sirviendo para lanzar un mensaje de advertencia a otros jóvenes que se ven involucrados en peleas de las consecuencias legales que pueden suponerles.