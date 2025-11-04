Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descubren dos plantaciones de marihuana en Elda y Petrer tras unas quejas vecinales

La Policía Nacional interviene 465 plantas y detiene a un hombre como responsable de los dos cultivos desmantelados

Una de las plantaciones de marihuana desmanteladas.

P. Cerrada

La investigación de unas quejas vecinales ha permitido a la Policía Nacional desmantelar dos plantaciones "indoor" de marihuana con un total de 465 plantas en dos viviendas de Elda y Petrer. En la operación ha sido detenido como responsables de ambas plantaciones un hombre de 36 años, el cual ha sido investigado por un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica.

La Policía afirma que la investigación se inició a raíz de diversas quejas vecinales sobre la posible existencia de una plantación de marihuana ubicada en el interior de un domicilio de Elda.

Una de las plantaciones desmanteladas. / INFORMACIÓN

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer, mediante vigilancias y otras averiguaciones realizadas en torno a la vivienda investigada, pudieron determinar que en el interior se podría estar desarrollando una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana, realizada por parte de un varón que entraba y salía asiduamente de la vivienda.

Además, los agentes localizaron otro domicilio en Petrer, donde el investigado residía y que también albergaba una plantación indoor.

Registros

Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro en las dos viviendas investigadas.

En los registros localizaron una plantación de marihuana en cada una de las viviendas. En total había 465 plantas y los cultivos contaban con un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire extracción y focos luminiscentes.

La Policía pudo comprobar asimismo que las viviendas se encontraran enganchadas ilegalmente a la red de fluido eléctrico.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elda.

La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y recuerda a los ciudadanos la importancia de colaborar para erradicar este tipo de plantaciones denunciando a través de antidroga@policia.es, o de la página web www.policia.es, o acudiendo a la comisaría más cercana.

