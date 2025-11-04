Descubren dos plantaciones de marihuana en Elda y Petrer tras unas quejas vecinales
La Policía Nacional interviene 465 plantas y detiene a un hombre como responsable de los dos cultivos desmantelados
La investigación de unas quejas vecinales ha permitido a la Policía Nacional desmantelar dos plantaciones "indoor" de marihuana con un total de 465 plantas en dos viviendas de Elda y Petrer. En la operación ha sido detenido como responsables de ambas plantaciones un hombre de 36 años, el cual ha sido investigado por un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica.
La Policía afirma que la investigación se inició a raíz de diversas quejas vecinales sobre la posible existencia de una plantación de marihuana ubicada en el interior de un domicilio de Elda.
Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer, mediante vigilancias y otras averiguaciones realizadas en torno a la vivienda investigada, pudieron determinar que en el interior se podría estar desarrollando una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana, realizada por parte de un varón que entraba y salía asiduamente de la vivienda.
Además, los agentes localizaron otro domicilio en Petrer, donde el investigado residía y que también albergaba una plantación indoor.
Registros
Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro en las dos viviendas investigadas.
En los registros localizaron una plantación de marihuana en cada una de las viviendas. En total había 465 plantas y los cultivos contaban con un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire extracción y focos luminiscentes.
La Policía pudo comprobar asimismo que las viviendas se encontraran enganchadas ilegalmente a la red de fluido eléctrico.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elda.
La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y recuerda a los ciudadanos la importancia de colaborar para erradicar este tipo de plantaciones denunciando a través de antidroga@policia.es, o de la página web www.policia.es, o acudiendo a la comisaría más cercana.
