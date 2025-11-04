Detenido en Novelda por robar en vestuarios y comprar cupones de la ONCE con las tarjetas

La Guardia Civil ha detenido en Novelda a un hombre de 37 años acusado de sustraer pertenencias personales y tarjetas bancarias en vestuarios de varias empresas de la provincia, donde simulaba ser empleado para entrar y cometer los robos. Con las tarjetas robadas realizaba compras fraudulentas de cupones en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se le imputan hurtos en empresas de Novelda, Monforte del Cid, Agost, Castalla y Monóvar.

Según la Guardia Civil, tres trabajadores de una empresa del término de Agost denunciaron el pasado 29 de septiembre la sustracción de sus efectos personales durante su jornada laboral.

Entre los objetos robados se encontraban dinero en efectivo, documentación y varias tarjetas bancarias, con las que posteriormente se efectuaron cargos fraudulentos.

Grabación del sospechoso entrando en una empresa como si fuera trabajador. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil de Novelda tuvo conocimiento durante las semanas siguientes de otros robos con características similares en empresas de diversas localidades, por lo que, ante la reiteración de los hechos, los agentes del Área de Investigación iniciaron la bautizada como operación “Cortuna”.

Sospechoso identificado

Tras un exhaustivo trabajo de análisis de evidencias, toma de declaraciones a víctimas y testigos e investigación de los movimientos bancarios, los agentes lograron identificar a un sospechoso que accedía a los vestuarios haciéndose pasar por empleado de la empresa o de otra contrata.

Para ello, si era necesario, vestía chalecos reflectantes o ropa de trabajo con el fin de no levantar sospechas. Una vez en el interior, sustraía los objetos personales de los trabajadores y utilizaba las tarjetas robadas para adquirir cupones de la ONCE.

Los agentes lograron localizar y detener el pasado 27 de octubre al presunto autor de los robos en Novelda. Se le imputan 13 delitos de hurto y 11 delitos de estafa cometidos en empresas de Novelda, Monforte del Cid, Agost, Castalla y Monóvar. También fue intervenido el vehículo que utilizaba para cometer los delitos, quedando a disposición judicial.

El detenido, un hombre de 37 años y con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Novelda, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar de manera inmediata este tipo de hechos, así como de reforzar las medidas de seguridad en las empresas, ya que la colaboración ciudadana y la prevención son fundamentales para la rápida identificación y detención de los autores.