Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de Cristina en Alicante

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes como crimen machista la muerte a puñaladas en Alicante de Cristina, una mujer de 37 años cuyo cadáver apareció el pasado 24 de octubre en su casa en estado de descomposición.

La pareja de Cristina y un conocido de él están en prisión preventiva tras ser detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores del crimen, cuyo móvil fue económico para robarle 250.000 euros que había heredado la mujer tras el fallecimiento de su madre.

Los detenidos se habían gastado ya más de 100.000 euros cuando fueron arrestados dos semanas después de cometer el crimen y aparecer el cadáver oculto en un canapé de una habitación de la casa de la mujer.

Sin denuncias previas

Igualdad ha condenado en un comunicado este asesinato por violencia de género de una mujer y ha señalado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas este año en España por violencia de género es 35 y 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, según Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quieren expresar de nuevo su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

"Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad", señala el ministerio.