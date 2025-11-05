Minutos de silencio por el asesinato machista de Cristina en Alicante

Un día después de que el Ministerio de Igualdad confirmara como asesinato machista la muerte a puñaladas de Cristina, la mujer de 37 años que apareció muerta a puñaladas en su domicilio de Alicante el pasado 24 de octubre, se han celebrado esta mañana en Alicante y Valencia concentraciones de repulsa en diferentes instituciones.

Responsables políticos, cargos públicos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ciudadanos se han sumado a los minutos de silencio celebrados a las 12 del mediodía frente a la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Alicante, así como en Valencia en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Condena

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha condenado este nuevo asesinato machista y ha señalado que "refleja un gran fracaso como sociedad".

Nieves ha recordado que con Cristina ya son 35 las mujeres asesinadas este año en España por violencia de género y 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. "Son cifras del horror, que demuestran una desgarradora realidad, la de la violencia de género como una violencia estructural que mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres".

El subdelegado ha manifestado que urge combatir esta lacre "desde su conocimiento y reconocimiento, porque es violencia de género; es violencia machista y no vamos a permitir que se normalice o que se invisibilice".

Nieves ha afirmado finalmente que desde el Gobierno condenamos este asesinato machista: "queremos a las mujeres vivas y libres de cualquier tipo de violencia".

El Ayuntamiento de Alicante y otros consistorios de la provincia han celebrado también el minuto de silencio por el asesinato machista de Cristina al sumarse a la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

La pareja de Cristina y un amigo fueron detenidos por la Policía Nacional tras descubrir el cadáver a raíz de la confesión de una tercera persona y tras pasar a disposición judicial ingresaron en prisión preventiva.