La Guardia Civil aborta el desembarco de 4.200 kilos de hachís en Xàbia

Una intervención coordinada de efectivos de la Guardia Civil de diferentes unidades permitió frustrar en la madrugada del pasado martes, a la luz de una luna casi llena, el desembarco de un alijo de 4.200 kilogramos de hachís en la turística cala de La Granadella, un paraje masificado en época estival y que ahora había sido elegido, sin fortuna, por una red de narcos para introducir a droga. El alijo fue transportado desde el sur de la península en una narcolancha que se dio a la fuga, igual que otras dos neumáticas de menor eslora, aunque una de ellas, robada, fue abandonada luego en Benitatxell.

Además de intervenir la droga, la Guardia Civil detuvo a tres personas de 38, 43 y 53 años, todas de ellas españolas y con domicilio en sendas poblaciones de Valencia y en Ibiza. La operación, dirigida por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante y en la que se contó con el apoyo de la Policía Local de Xàbia, se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones de otros implicados que huyeron a la carrera y por el monte cuando la Guardia Civil irrumpió en la cala donde se llevó a cabo el desembarco, según han explicado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

Asimismo, fueron intervenidos 1.300 litros de gasolina repartidos en 52 garrafas de 25 litros. Dicho combustible estaba destinado a una narcolancha de unos quince metros de eslora que transportó la droga desde el sur de la península hasta el litoral xabiense. En el desembarco participaron otras dos embarcaciones neumáticas auxiliares de menor tamaño. Una de estas había sido robada y pudo ser recuperada en una cala de Benitatxell, mientras que las otras dos narcolanchas huyeron por mar.

Los tres detenidos, defendidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella, Roberto Sánchez Martínez y Bogdan Moisienko, pasaron este jueves a disposición del juzgado de guardia de Dénia y se decretó prisión provisional sin fianza para todos ellos. Los tres se han desvinculado del alijo y dos de ellos han alegado que se encontraban en la zona de la cala de La Granadella para pescar.

El operativo antidroga se activó después de que el Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante detectara ,a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), una embarcación de alta velocidad -tipo narcolancha- que estaba navegando rumbo a la cala de La Granadella en Xàbia. Efectivos del EDOA y patrullas de cuarteles de la compañía de Calp -como Xàbia, Moraira, Dénia y Pedreguer- se movilizaron de inmediato para tratar de frustrar el posible desembarco de droga y lo consiguieron.

Garrafas de gasolina intervenidas en la operación antidroga en Xàbia. / INFORMACIÓN

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de la cala de La Granadella y poco antes de las cuatro de la madrugada llegaron a dicha cala tres furgonetas y un coche. Los ocupantes se bajaron de los vehículos y poco después llegaron tres embarcaciones neumáticas, una de ellas mucho más grande que las otras y cargada de fardos de arpillera. Una vez en la orilla comenzaron a descargar los fardos de la narcolancha y a introducirlos en dos furgonetas.

Detenciones

En ese momento desaparecieron las escasas dudas que tenían los agentes de que se trataba de un alijo de droga. Los guardias civiles irrumpieron en la cala y aunque les dieron el alto a los sospechosos se produjo una estampida en la noche. Las embarcaciones pudieron echarse a la mar y huir a gran velocidad. El resto de implicados se dieron a la fuga unos en vehículo y otros corriendo por el monte, pero dejaron dos furgonetas con 105 fardos de hachís, con un peso bruto aproximado de 4.200 kilos.

La Guardia Civil detuvo a uno de los implicados en la misma playa de La Granadella y a otros dos cuando huían en un coche. Otro sospechoso logró huir tras abandonar la furgoneta en la que circulaba, que chocó contra un vehículo de la Guardia Civil. Las pesquisas siguen abiertas para detener al resto de implicados que participaron en el desembarco de droga frustrado por la Guardia Civil.