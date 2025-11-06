Un policía nacional evita el suicidio de un menor de 16 años en Alicante

El rápido despliegue de una decena de policías nacionales y la pericia de un agente que arriesgó su integridad física evitó el pasado fin de semana el suicidio de un menor de 16 años en Alicante. Amenazaba con tirarse al vacío desde una altura de 15 o 20 metros en un muro de la zona del instituto Jorge Juan y la Policía Nacional, en una carrera contrarreloj, pudo llegar a tiempo de localizarle y salvarle la vida después que su padre requiriera su ayuda después recibir un mensaje de despedida de su hijo a través de WhatsApp. Un amigo también recibió otro mensaje y a ambos les decía "sé feliz, te deseo lo mejor".

El menor socorrido estaba atravesando una situación complicada después de una ruptura sentimental con su pareja. A todo ello se suma la situación de bullying que sufrió en Venezuela, su país de origen, la falta de integración en el centro de Alicante desde que llegó hace un año y la situación precaria en la que se encuentra con su padre, según fuentes cercanas al caso. Viven los dos solos en una habitación alquilada en Alicante y el padre no encuentra trabajo.

Despliegue policial

El auxilio humanitario se produjo el pasado sábado pasadas las once de la noche. La sala del 091 de la Policía Nacional fue alertada a las 23:10 horas de la llamada de un padre que estaba buscando sin éxito a un hijo de 16 años, el cual le había mandado un mensaje que denotaba claras intenciones suicidas: "sé feliz, te deseo lo mejor".

El padre había salido en busca de su hijo después de que se marchara del domicilio sobre las 22:20 horas y que diez minutos más tarde le enviara un mensaje de despedida. Le llamó varias veces, pero le colgaba, por lo que salió a buscarlo y tras no localizarlo después de dar una batida por los lugares que frecuentaba pidió ayuda a la Policía Nacional. Estaba ya en situación de pánico por un temor fundado a que su hijo se quitara la vida.

Una dotación del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría Centro de Alicante se desplazó a la plaza de España, donde estaba el padre del menor desaparecido, y tras recabar las características físicas del joven y su imagen se alertó a las patrullas de servicio, dado el riesgo real para la vida del adolescente.

El progenitor contó a la Policía que su hijo llevaba unas dos semanas muy triste y decaído y que incluso dos días antes de esta desaparición le comentó que había estado valorando quitarse la vida, por lo que le acompañó a un centro sanitario para que evaluaran su salud mental.

Mientras estaba el operativo policial de búsqueda en marcha, al que se sumaron más agentes del GOR y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Seguridad Ciudadana, el padre recibió una llamada de un amigo de su hijo, quien también recibió mensajes y en uno de ellos le decía: "te quiero hermano, lo siento bro; sé feliz, te deseo lo mejor".

El amigo del menor contó que podría estar en una zona próxima al instituto Jorge Juan y aunque en una primera batida no fue localizado, un responsable de la UPR acabó descubriendo que estaba en una cornisa de un muro de 15 o 20 metros de altura.

Tenía las piernas colgando al vacío y el policía se descolgó por un muro de tres metros de altura para llegar a la zona donde estaba. Comenzó a acercarse y el joven, al percatarse de la presencia del policía, le dijo que "no te acerques o me tiro". En un momento en el que el menor se giró, el policía se abalanzó de forma súbita sobre él por la espalda y logró agarrarlo y ponerlo en una zona segura. El policía puso en riesgo su integridad, pero le salvó la vida al menor. Comenzó a conversar con él y tras requerir la presencia de servicios sanitarios el joven fue atendido y el padre pudo respirar tranquilo al reencontrarse con su hijo.