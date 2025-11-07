Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Capturan a un fugitivo al ir al aeropuerto de Alicante-Elche a recoger a unos familiares

El sospechoso estaba reclamado por un robo con violencia de dos móviles en Lituania, donde la víctima sufrió lesiones graves

Imagen de archivo de la Comisaría Provincial de Alicante.

Imagen de archivo de la Comisaría Provincial de Alicante. / INFORMACIÓN

P. Cerrada

Lo que aparentemente iba a ser un reencuentro familiar en la Costa Blanca acabó en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 30 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Lituania por un delito de robo con violencia. El sospechoso había acudido al aeropuerto a recoger a unos familiares cuando fue detenido.

El fugitivo fue detenido tras recibir los agentes, a través de los organismos de cooperación policial internacional, una información sobre un ciudadano de origen lituano sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega del que se tenían sospechas de que se encontraba en la provincia de Alicante.

Analizada toda la información por parte de los investigadores, el fugitivo fue localizado y detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando se disponía a recoger a unos familiares que llegaban de un vuelo procedente de su país.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el año 2017 en Lituania. El fugitivo, junto con otras personas, cometió un robo con violencia con el que causó graves daños de salud a la víctima y le sustrajo dos teléfonos móviles, valorado uno de ellos en más de 500 euros.

El fugitivo, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

