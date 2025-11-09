Detenido un joven por robar una cadena de oro con el método del tirón en Alicante

La Policía Nacionalha detenido a un chico de 21 años como presunto autor del robo con violencia de una cadena de oro y reclamación judicial. El agresor, que usó el método del tirón, sustrajo la cadena de oro a una mujer que estaba caminando por la ciudad alicantina.

Gracias a la colaboración de los ciudadanos, testigos de los hechos, se pudo recuperar la joya y detener al joven. El arrestro se llevó a cabo por una patrulla de Seguridad Ciudadana del centro de Alicante que encontraron al autor de los hechos retenido en el suelo.

Tras entrevistar a los presentes, estos manifestaron que habían visto a un varón propinarle un tirón a una mujer para agarrarle una cadena de oro y había huído del lugar a la carrera. En ese momento, algunos consiguieron darle alcance y mantenerlo controlado para la llegada de los agentes.

Una vez detenido y tras realizarle un cacheo, se localizó entre sus ropas la cadena de oro de la víctima la cual reconoció sin ningún género de dudas como de su propiedad.

Además de su participación en un delito de robo con violencia, al detenido le constaba en vigor una Orden de Detención Judicial.

El joven, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.

Prevención y colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de no llevar grandes cantidades de dinero u objetos de valor a la vista en espacios públicos y de mantener la alerta ante situaciones sospechosas. Asimismo, se destaca la relevancia de la colaboración ciudadana, fundamental para poner en conocimiento cualquier hecho delictivo.

Los agentes están a disposición de cualquier ciudadano en varios canales de comunicación tanto a través del número de teléfono 091, de la página web oficial de la Policía Nacional www.policia.es o de la aplicación para dispositivos móviles AlertCops.