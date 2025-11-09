Los 4.200 kilos de hachís intervenidos en Xàbia están valorados en 7,8 millones

7.839.972 millones de euros vendidos al kilo. Ese es el valor estimado de los 4.200 kilogramos de hachís intervenidos por la Guardia Civil en la cala de La Granadella, en Xàbia, durante el desembarco frustrado de una red de narcos que pretendía introducir la droga en este enclave, uno de los más visitados del litoral de Alicante por su atractivo turístico.

El operativo, tal y como adelantó INFORMACIÓN, se saldó con la intervención del alijo de hachís y la detención de tres personas, de 38, 43 y 53 años, todas ellas españolas y con domicilio en distintas localidades de Valencia y en Ibiza. Los tres pasaron a disposición del juzgado de guardia de Dénia, que decretó prisión provisional sin fianza para todos ellos. De la misma forma, a los arrestados se les imputan los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

Los arrestados, defendidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella, Roberto Sánchez Martínez y Bogdan Moisienko, se desvincularon del alijo y dos de ellos alegaron que se encontraban en la zona para pescar. Ahora, el Equipo Contra la Delincuencia Organizada (EDOA) de Alicante ha logrado la identificación de otros cinco implicados en la causa, siendo estos cuatro hombres de 20, 21, 40 y 52 años, y una mujer de 46.

Huída por el monte

Tras esta identificación, la Guardia Civil ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que dirige y entiende la causa, que ordene su detención. De hecho, algunos de estos nuevos identificados lograron huir monte a través y en furgoneta tras la irrupción de los agentes en la cala la madrugada del pasado martes.

Asimismo, durante el operativo antidroga también fue intervenida una narcolancha, cuatro vehículos y 1.300 litros de gasolina, repartidos en 52 garrafas de 25 litros. El combustible estaba destinado a la narcolancha de unos quince metros de eslora que transportó la droga desde el sur de la península. En el desembarco participaron otras dos embarcaciones neumáticas auxiliares de menor tamaño, una de ellas robada, que fue localizada posteriormente en una cala de Benitatxell, mientras que las otras dos lograron huir por mar.

Un momento de la detención de tres de los implicados en el alijo intervenido en cala de La Granadella. / guardia civil

El operativo se activó después de que el Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante detectara, mediante el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), una embarcación de alta velocidad navegando rumbo a La Granadella. De inmediato, efectivos del EDOA y patrullas de los cuarteles de Xàbia, Moraira, Dénia y Pedreguer se movilizaron para interceptarla.

Con las manos en la masa

Poco antes de las cuatro de la madrugada llegaron a la cala tres furgonetas y un coche. Casi al mismo tiempo, tres embarcaciones neumáticas, una de ellas de mayor tamaño y cargada de fardos de arpillera, alcanzaron la orilla. Los ocupantes comenzaron a descargar la droga y a introducir los fardos en las furgonetas, momento en el que los guardias civiles irrumpieron para frustrar el desembarco del hachís y desmantelar la operación de los narcos.

Garrafas de gasolina intervenidas en la operación antidroga en Xàbia. / INFORMACIÓN

En ese momento se produjo una estampida: las narcolanchas huyeron mar adentro, mientras algunos sospechosos escapaban a pie por el monte y otros en vehículo. En el lugar quedaron dos furgonetas con 105 fardos de hachís, con un peso bruto de unos 4.200 kilos, valorados en 7,8 millones de euros.

Tras el operativo, la Guardia Civil logró detener a tres personas, una en la propia cala y a otros dos en cuando huían en un coche, mientras que otros implicados lograron escapar. Ahora, el EDOA de Alicante ha identificado a cinco nuevos implicados y ha solicitado al juzgado su arresto inmediato.