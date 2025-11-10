Otros cuatro detenidos por el alijo de 4.200 kilos de hachís incautado en Xàbia

La cifra de detenidos por el alijo de 4.200 kilogramos de hachís decomisado la semana pasada por la Guardia Civil en la cala de La Granadella en Xàbia se eleva ya a siete tras el arresto de otros cuatro implicados este lunes en Alicante.

Las cuatro personas detenidas, tres hombres y una mujer, figuraban entre las cinco que había identificado y buscaba la Guardia Civil y se han personado voluntariamente este lunes en la Comandancia de Alicante. Los arrestados han sido asistidos por la abogada Lucía Ros García y el abogado Alejando Murcia y tras ser formalmente detenidos y acogerse a su derecho a no declarar han sido puestos en libertad con cargos.

Todos ellos han quedado a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Dénia, donde se tramitarán finalmente las diligencias del caso y donde en unos días se debe ratificar o no la prisión provisional acordada por el juzgado de Instrucción número 2 de los tres primeros detenidos, defendidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella, Roberto Sánchez Martínez y Bogdan Moisienko. Estos tres arrestados se desvincularon del alijo y dos de ellos alegaron que se encontraban en la zona para pescar.

Furgonetas de alquiler

La Guardia Civil continúa buscando a otra persona que fue identificada tras la incautación de la droga. Se trata de un varón cuya identidad figura en los contratos de alquiler de las dos furgonetas que intervino la Guardia Civil llenas de fardos de hachís en la cala de La Granadella. Las furgonetas fueron alquiladas en empresas de Gandia y Torrellano y el hombre que figura como responsable de ambos alquileres es una persona con cerca de veinte antecedentes.

El alijo decomisado en Xàbia ha sido valorado en 7.839.972 millones de euros vendidos al kilo en el mercado ilícito, de acuerdo a los últimos precios de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes.