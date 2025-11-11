La Policía Nacional intercepta en Alicante 27 toneladas de cocaína mezclada con pulpa de fruta

El negocio del narco no da tregua. La Policía Nacional ha vuelto a asestar un importante golpe a las redes que monopolizan el tráfico de cocaína a gran escala entre Suramérica y Europa a través de España con la detención de diez personas y la incautación de 27,5 toneladas de esa droga mezclada con pulpa de fruta, en esta ocasión, en Alicante. De momento, los agentes han desmantelado un laboratorio de extracción de cocaína en el Vinalopó, en el que han encontrado diez kilos de esa sustancia ya recuperados de la mezcla, aunque se desconoce cuánta droga real contienen esos 27.592 kilos repartidos en cajas y en bidones, que entraron por el Puerto de València, procedentes del de Buenaventura, en Colombia.

Han sido agentes de la unidad antinarcóticos Udyco de Alicante, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera, quienes han llevado a cabo la investigación dentro de la bautizada como Operación Tecno, que ha tenido que ser precipitada después de que los investigadores supieran que Aduanas había interceptado en origen un contenedor de la misma organización contaminado con cocaína usando el mismo método. En ambos casos, la mercancía partía del citado puerto de Buenaventura, en la costa del Pacífico, el mayor de Colombia y la salida natural al mar de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, agentes de la Policía de Colombia y de la Armada del país andino habrían detectado, hace una semana, un contenedor con pulpa de fruta congelada en bidones que contenía cerca de una tonelada de esa droga, en un contenedor que aún no había salido de los muelles de Buenaventura.. Ante la posibilidad de que esa incautación trascendiese y alertase a la organización alicantina que Udyco llevaba meses investigando bajo la supervisión de un juzgado del Medio Vinalopó , los agentes decidieron precipitar la fase final de la operación y detener a los sospechosos: ocho hombres y dos mujeres.

U n 'cocinero' venido desde Colombia

Los arrestos fueron practicados el martes de la semana pasada en Alicante, Petrer, Monóvar, Sax y Elda durante un operativo policial simultáneo en el que fueron practicados cinco registros domiciliarios, uno de los cuales se produjo en la vivienda en la que la organización había montado el laboratorio de extracción de cocaína. De los diez detenidos, la mayoría, ocho, son españoles, y los dos restantes son, uno, de nacionalidad colombiana y el otro, marroquí.

Según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, en la vivienda donde habían montado el laboratorio de extracción de la cocaína, los agentes encontraron 1.216 cajas de 12 kilos cada una y 65 bidones de 200 kilos cada uno, llenos en ambos casos de pulpa de fruta congelada en mezcla con cocaína. En total, 27.592 kilos.

Alertados desde Buenaventura

Además, en la casa había ya diez kilos de clorhidrato de cocaína -la fórmula química más usada de la cocaína ya lista para el consumo- que supuestamente había logrado recuperar el colombiano detenido, que tenía asignada la función de 'cocinero' -el experto que conoce el método químico o físico para separar la droga de la materia en la que viene diluida-, para la que había sido traído directamente desde su país. De momento, se desconoce qué proporción de droga contiene cada caja o bidón, o si hay mezcla con droga en todos los recipientes intervenidos.

Además de la cocaína, los agentes han intervenido algo más de dos kilos de marihuana, en cogollos ya secos y listos para su uso, aunque no está claro si era para vender o, simplemente, para consumirla los detenidos. Durante los registros, los investigadores confiscaron vehículos y varios dispositivos de telefonía móvil, así como una pequeña cantidad de dinero. Sin embargo, sí que había una máquina de contar dinero, lo que ha causado extrañeza dado el escaso efectivo que había en esa y en las demás viviendas. Por esa razón, la policía sospecha que es probable que la intervención en Colombia les fuera comunicada por la organización en origen y que les hubiera dado tiempo a llevarse parte de la cocaína ya recuperada y el dinero. Todos los detenidos pasaron el viernes a disposición judicial.