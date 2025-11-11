La detenida en Alicante por herir a su hijo de 2 años dice que no le echó nada en los ojos

La joven de 27 años detenida recientemente por la Policía Nacional en Alicante por causar lesiones a su hijo de dos años echándole durante meses alguna sustancia irritante en los globos oculares ha negado en el juzgado de guardia ser la autora de las heridas que presenta el pequeño. La madre, defendida por el despacho Mateos y Marco Abogados, aseguró en sede judicial que no le ha echado nada a su hijo en los ojos y que se desconoce el origen del problema que padece el pequeño.

La progenitora señaló también su comparecencia que no le han hecho a ella ningún estudio genético para averiguar si ha podido transmitir algo a sus hijos, ya que la mayor, de 7 años, es invidente y tuvo los mismos problemas en Argelia, cuando tenía dos años.

Mientras que la Policía Nacional y médicos del Hospital General Doctor Balmis barajan que la madre pudiera tener un trastorno facticio por poderes o síndrome de Munchausen, una patología mental y forma de maltrato infantil, desde la defensa de la progenitora recuerdan que no está diagnosticada con esta patología y señalan que si realmente fuese un peligro le habrían retirado también la custodia de la hija mayor.

La defensa de la madre ha solicitado al juzgado que se cite a declarar a un médico oftalmólogo del hospital que ha estado tratando al pequeño de dos años y también a la hermana y estaba de vacaciones cuando fue denunciada la madre desde el centro hospitalario.

La progenitora declaró en el juzgado que desde principios de año había llevado en once ocasiones a su hijo al hospital por problemas en los ojos y que llegó a estar ingresado 33 días, a los que hay que sumar el tiempo que ha estado hospitalizado desde que ingresó en agosto. Sin embargo, en esas 11 visitas «nadie detectó anomalías», según la defensa.

Fuentes de la defensa de la madre han señalado además que la denuncia que presentaron desde el centro hospitalario se produjo a raíz de que los padres del niño solicitaran el historial médico después de que sufriera una parada cardiorrespiratoria cuando iban a operarle del ojo. La familia quería pedir una segunda opinión médica y aún están esperando dicho historial.

Mientras que la Policía sostiene que el pequeño -que se encuentra con una familia de acogida y tutelado por la Generalitat- mejoró de las lesiones en cuanto se acordó el alejamiento de la madre, desde la defensa de la progenitora vinculan esta evolución favorable al tratamiento médico que le dieron en el Hospital General.