Incautan una tonelada de precursores en el laboratorio de cocaína desmantelado en Sax

La red de narcotráfico desarticulada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en varios municipios de Alto y Medio Vinalopó contaba en Sax con un laboratorio de cocaína en el que los investigadores han intervenido una tonelada de precursores y otras sustancias necesarias para extraer la droga que importaban mezclada con pulpa de fruta y otros productos alimentarios.

La operación antidroga, como ha adelantado este diario, se ha saldado con la detención de once personas y varios registros en Sax, Elda, Monóvar, Petrer y Castalla. Las 27 toneladas de pulpa de fruta intervenidas en Monóvar en la operación antidroga no parece que estuvieran contaminadas con cocaína, como se sospechó inicialmente. Los tres principales implicados en la red desarticulada han ingresado en prisión preventiva tras ser puestos a disposición judicial.

Registro de la casa de Sax donde estaba el laboratorio de cocaína. / INFORMACIÓN

Sanidad ha realizado unos análisis preliminares que descartan que la mercancía haya sido mezclada con cocaína, como sí hizo la red de narcos con el cargamento de otro contenedor intervenido en Colombia con 955 kilos de cocaína que iban a ser enviados a la provincia de Alicante por la misma empresa que remitió a las 27 toneladas intervenidas en Monóvar.

Inspección de uno de los bidones con pulpa de fruta. / INFORMACIÓN

Según ha informado este martes la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, la investigación se inició en el año 2024, tras la detección de importaciones de pulpa de fruta con origen en Colombia y destino a una sociedad alicantina, sobre las cuales se mantenían sospechas de que podrían contener sustancia estupefaciente.

Los investigadores comenzaron las averiguaciones para localizar el destino real de la mercancía y la ubicación del laboratorio clandestino de extracción de la sustancia estupefaciente. Durante la primera fase de la investigación, en la cual se realizó un control documental de las importaciones, los investigadores lograron identificar a los tres principales investigados.

Uno de ellos era el líder de la organización y tomaba las decisiones sin involucrarse documentalmente. Los otros dos figuraban como socios de la sociedad instrumental y organizaban la logística operativa de la importación.

En una segunda fase, se detectó la llegada de un nuevo contenedor en mayo de 2025 y los investigadores controlaron la mercancía, que se descargó en una nave vinculada a la empresa importadora.

Material intervenido en la operación. / INFORMACIÓN

Según la Policía, para almacenar la droga las organizaciones prefieren utilizar fincas rurales, almacenes aislados o naves secundarias en áreas poco transitadas, donde la probabilidad de detección por vecinos, cámaras o servicios municipales es mínima, ya que el proceso de extracción o tratamiento de la mercancía contaminada suele generar efectos secundarios perceptibles (olores fuertes, emisiones, residuos, ruidos o manipulación de sustancias).

Las organizaciones que emplean productos alimentarios -en este caso, pulpa de fruta- como vehículo para introducir estupefacientes, trabajan siempre con dos necesidades contrapuestas: por un lado, mantener una apariencia de actividad comercial lícita que facilite su logística internacional y local; y, por otro, articular una infraestructura clandestina capaz de recuperar la droga de la mercancía contaminada. Esa doble exigencia condiciona todas sus decisiones operativas.

Uno de los registros. / INFORMACIÓN

La red criminal realizaba la transferencia de mercancía hacia los enclaves aislados mediante una logística diseñada para evitar la trazabilidad: vehículos titulados a nombre de terceras personas (a veces con antecedentes, a veces aparentemente ajenas a la empresa), cambios rápidos de titularidad, uso de conductores interpuestos y procedimientos de contravigilancia como utilizar rutas evasivas, horarios nocturnos o maniobras de despiste.

De este modo, la organización creaba una capa intermedia entre la sociedad mercantil destinataria de la mercancía y los lugares donde se manipulaba realmente la droga, dificultando la identificación jurídica de la posesión y del dominio efectivo sobre el estupefaciente.

Registro del laboratorio

A pesar de todas las medidas de seguridad y de contravigilancia empleadas por la organización, los agentes consiguieron identificar a nuevas personas involucradas en la operativa y localizar en Sax un lugar que cumpliría con todos los requisitos necesarios para emplazar un laboratorio clandestino de extracción de cocaína.

Paralelamente, el pasado mes de septiembre se detectó un nuevo contenedor de pulpa de fruta con origen en Colombia y destino en la mercantil investigada en Alicante. Este contenedor fue controlado en origen por la Policía Nacional Colombiana, y, una vez extraídas las muestras y realizado el análisis correspondiente, allí en Colombia, se descubrió que contenía 955,5 kilos de cocaína impregnados en la pulpa de fruta.

De inmediato, se comenzó a preparar en España el operativo destinado a desarticular la organización y durante los pasados días 4 y 5 de noviembre se efectuaron cinco entradas y registros en Sax, Elda, Monóvar, Petrer y Castalla y se detuvo a once personas.

En el registro del laboratorio, que se encontraba en una finca en los alrededores de Sax, se hallaron más de 1.000 kilos de precursores y otras sustancias utilizadas como tal (sosa cáustica, amoniaco, ácido sulfúrico, ácido nítrico, acetato de etilo, gasolina…) y todos los materiales necesarios para la elaboración de cocaína (ollas de acero inoxidable y bidones de plástico de grandes dimensiones, papel tamizador, balanzas, probetas…). Además, se encontraron 10 kilos de cocaína y los restos de una plantación "indoor" con 2.330 gramos de marihuana lista para el consumo.

Por otro lado, en la nave que la sociedad mercantil investigada tenía alquilada en Monóvar se localizaron más de 27 toneladas de pulpa de fruta que, tras los análisis preliminares realizados por Sanidad, resultaron no estar contaminados con sustancia estupefaciente alguna. La pulpa de fruta estaba repartida en 65 bidones metálicos de 200 kilos y 1.216 cajas con 24 paquetes de 500 gramos cada uno.

En el resto de registros intervinieron tres vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo, junto con una máquina para contar billetes.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, Elda y Novelda.