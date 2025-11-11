La Policía Nacional salva a una mujer mientras la agredía un joven en su casa en Alicante

Una mujer herida, una mesa rota, cortinas arrancadas y todo el interior de la casa revuelto. Esta es la escena que se ha encontrado este martes la Policía Nacional al socorrer a una joven de 26 años mientras estaba siendo agredida en su domicilio de Alicante por un conocido suyo, de 22 años, que ha sido detenido por delitos de lesiones, daños, allanamiento de morada y tráfico de drogas.

Los hechos han ocurrido poco después de las ocho de la mañana en un inmueble del barrio de San Blas. La sala del 091 ha recibido una llamada alertando de un altercado en el que una mujer pedía ayuda a gritos.

Los primeros agentes que han llegado al lugar han llamado sin éxito varias veces a la puerta y han escuchado una fuerte discusión con gritos de una mujer que decía que no le dejaban salir. Otros policías se incorporaron al operativo y desde fuera vieron que el sospechoso había cogido a la mujer y la había estampado de forma violenta contra una cristalera. Además, la había agarrado por el cuello y tenía sangre, por lo que han tratado de abrir la puerta con una pata de cabra y al no poder han llamado a los bomberos.

Vida en peligro

La agresión ha ido en aumento y al estar en peligro la vida de la mujer los policías han roto una cristalera y han accedido dentro para auxiliar a la víctima. El joven tenía a la chica agarrada por el cuello y al entrar los agentes la ha soltado. No obstante, aún se ha mostrado violento con los agentes y dada la agresividad mostrada se ha producido un forcejeo y han acabado en el suelo, donde ha sido esposado y detenido.

La joven agredida presentaba heridas sangrantes en nariz y boca y un fuerte hematoma en la frente, por lo que ha tenido que ser atendida por personal sanitario y evacuada a un centro hospitalario, igual que el detenido, que también presentaba alguna lesión.

La víctima ha explicado a los agentes que el ahora detenido había acudido a su domicilio sobre las siete de la mañana y que tras estar un rato juntos le ha dicho que se iba a acostar y que iba a llamar a un taxi para que se marchase. Sin embargo, la reacción del joven ha sido decirle que había ingerido LSD y que no iba a marcharse, según la versión de ella, quien afirma que a continuación se ha puesto muy agresivo, la ha golpeado fuertemente en la cara y otras partes del cuerpo y también la ha estrangulado y estampado contra la pared. Al intentar escapar porque temía por su vida, el joven ha cerrado con llave la puerta y ha continuado agrediéndola hasta la llegada de los policías nacionales.

Los bomberos han abierto la puerta de la casa para que pudieran salir todos y el joven detenido ha alegado que no conocía de nada a la mujer y que le había llamado porque se dedica al tráfico de drogas y le había encargado que le llevara «tusi» -cocaína rosa-. Al detenido le han intervenido más de dos gramos de una sustancia rosa que podría ser «tusi».