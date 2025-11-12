Los asesinos de Cloe en Orihuela Costa buscaron vídeos en internet de crímenes reales para ver cómo matarla

Los dos menores acusados de asesinar a Cloe buscaron en internet vídeos de crímenes reales para investigar cómo llevarlo a cabo. Es uno de los estremecedores datos que arrojó el examen de los teléfonos de los dos implicados llevado a cabo por la Guardia Civil y que han presentado en la segunda y última sesión del juicio por este asesinato que ha quedado visto para sentencia en un juzgado de Menores de Alicante. El historial de esos terminales ha permitido a los agentes comprobar qué vídeos consultaron y cómo se inspiraron en uno de ellos para llevar a cabo el degollamiento. Mientras uno la sujetaba, el otro empleaba un cuchillo para seccionar el cuello como quien utiliza un serrucho.

En el banquillo se sientan acusados de asesinato, el exnovio de Cloe y un amigo compañero de instituto, ambos de 17 años. La joven de 15 años de edad murió asesinada en Orihuela Costa la tarde del 24 de noviembre del año pasado, víspera de la jornada en que se conmemoraba el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las acusaciones sostienen que se trató de un crimen machista después de que Cloe decidiera dejar a su exnovio. Este último logró convencer a un amigo para cometer el crimen, que estuvieron planificando durante las semanas previas. La Fiscalía pide para ambos la máxima pena que se puede reclamar en la jurisdicción de menores, ocho años de internamiento en un centro en régimen cerrado por asesinato. A su juicio, "es indiferente" el papel de cada uno, puesto que entre ambos lo planearon todo. "Los dos presentan rasgos psicopatológicos", ha recalcado, para subrayar el hecho de que buscaran esos vídeos sin horrorizarse de su contenido solo para preparar cómo iban a matar a Cloe. El lugar elegido era un callejón oscuro al que la joven acudió sin esperar que iba a sufrir el ataque mortal.

El examen de los teléfonos móviles de los acusados ha conseguido reconstruir los mensajes que los dos acusados se intercambiaron esa noche y en los que se estaban jactando de lo que acababan de hacer. Mientras Cloe agonizaba, se intercambiaron fotografías de cada uno en sus respectivos domicilios jugando a la consola y jactándose de lo que había pasado. Sin embargo, una aplicación que tenían instalada en el teléfono de Cloe les permitió seguir sus movimientos y comprobaron que la joven estaba en el Hospital de Torrevieja. En ese momento, se empiezan a inquietar ante la posibilidad de que su víctima hubiera sobrevivido. "Tenías que haberlo hecho como en el vídeo", le recrimina el uno al otro. Otro de ellos subió una foto a las redes sociales para tratar de aparentar que estaba en otro sitio a la hora del crimen. El cuchillo fue comprado en un bazar chino y los acusados trataron de deshacerse de él prendiéndole fuego, junto con otras prendas ensangrentadas, los restos de lo que parecían guantes en una casa abandonada de las inmediaciones. Utilizaron pastillas para la barbacoa como acelerante.

Autopsia

El forense que practicó la autopsia señaló que la víctima presentaba hasta seis heridas causadas con el cuchillo en el cuello y otras dos lesiones más superficiales. Unas lesiones que definió como un degüello incompleto y que afectaron a los vasos sanguíneos externos, entre ellos la arteria carótida y la vena yugular, provocando una hemorragia masiva. De haber afectado también a los internos, la joven apenas habría podido sobrevivir unos segundos. Con esas lesiones, Cloe pudo levantarse e ir a pedir ayuda a su hermano, que vivía en las inmediaciones. Este la trasladó de urgencia al Hospital de Torrevieja sin que allí pudieran hacer nada por salvar su vida dada la gravedad de su estado.

El abogado de la familia de Cloe: "Fue un crimen premeditado y sin posibilidad de defensa" / J. A. Martínez

Aunque los dos acusados han admitido el crimen durante el juicio, ni la Fiscalía, ni la acusación están por la labor de reducir ni un solo día de condena por el asesinato. "Ni están arrepentidos, ni han colaborado con la Justicia. Solo se arrepienten de que les han pillado", ha dicho la fiscal. Desde las acusaciones se ha enfatizado el sufrimiento añadido a la familia de Cloe cuando los acusados intentaron simular que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas por una deuda de drogas, una pista falsa con la que pretendían burlar la investigación. En el historial de los terminales, los agentes de la Guardia Civil encontraron que se había usado el traductor de Google para escribir un anónimo en ruso diciendo que como no pagara el novio sería el siguiente. El abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de Cloe, Juan Carlos Fuentes, subrayó que se trató de un crimen planificado y ejecutado de manera que la víctima no tuviera posibilidad de defensa.

Defensas

Por su parte, la abogada del exnovio de Cloe, Encarnación Obdulia Martínez, destacó que desde el primer momento el acusado ha reconocido los hechos y ha colaborado con la Justicia y eso tiene que contribuir a que se pondere la medida. Por su parte, los letrados Iván Rodríguez y Gregorio Gotusso, que defienden al segundo acusado, han insistido en que se ha tratado de un crimen machista y que por ese motivo su defendido no puede tener la misma pena que el exnovio de la víctima. "Nuestro defendido ha sido el tonto útil de esta historia. Alguien que el principal acusado buscó para tratar de echarle todas las culpas", han subrayado.

Los dos acusados han seguido la vista por videoconferencia desde el centro de menores en el que están internados. Durante su turno de última palabra han aprovechado para pedir perdón. "No sé qué pasó por mi cabeza", ha dicho el exnovio de Cloe. Por su parte, el segundo acusado, además de la petición de perdón, ha dicho que él compró el cuchillo.

Cambiar la Ley del Menor

Tras el juicio, los familiares de Cloe han hecho un llamamiento para abrir el debate sobre un cambio en la Ley del Menor ante hechos tan graves como éste. "Debe abrirse el debate de si unos asesinos salgan a la calle en ocho años. Con este tipo de asesinatos debería revisarse la ley y que sean condenados de otra manera", ha asegurado a las puertas del Palacio de Justicia de Alicante, donde se encuentran los juzgados de Menores Amor Fenoll, una tía de Cloe ."Esto no tiene ninguna reparación posible", ha subrayado, momento en el que entre lágrimas ha recordado que "ha quedado sobradamente demostrado que Cloe ni siquiera se pudo defender".

El juicio ha quedado visto para sentencia, aunque en unas semanas el exnovio de Cloe volverá a sentarse en el banquillo para ser juzgado por los malos tratos a los que sometió a la joven durante el tiempo que duró la relación.