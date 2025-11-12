Capturan en Barcelona a una pareja por 12 "hurtos cariñosos" en Alicante y Valencia

La Policía Nacional ha detenido en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet a dos personas especializadas en cometer "hurtos cariñosos" o "amorosos" que han sido acusadas de doce hurtos y un robo con violencia en Alicante y Valencia.

El Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante inició una investigación tras detectarse en febrero y abril de este año un aumento significativo de los hurtos cometidos mediante el método del "hurto cariñoso".

Algunos de estos hurtos, debido a que la víctima se daba cuenta que estaba siendo robada, se convertían en robos con violencia al emplear los autores violencia física para conseguir arrebatarle las joyas o el dinero que portaban.

Víctimas vulnerables

El "modus operandi" utilizado en este tipo de robos consiste en que los autores escogen a víctimas de especial vulnerabilidad, normalmente personas de muy avanzada edad o con problemas físicos, a las que abordan de manera sorpresiva dando abrazos y besos y haciendo creer a la víctima que es una persona que la conoce. Los autores aprovechan el momento de confusión de la víctima para arrebatarle las joyas, el bolso o la cartera y se dan a la fuga.

Grupo itinerante

Las primeras pesquisas de los investigadores desvelaron que los autores de esta oleada de "hurtos amorosos" pertenecían a un grupo itinerante, puesto que cometían los delitos en Alicante, pero inmediatamente se desplazaban a otras localidades a cometer más delitos o a esconderse para evitar o dificultar que la policía pudiera seguirles la pista.

Durante la investigación los agentes relacionaron a los investigados con hasta diez hurtos de estas características cometidos en Alicante.

Finalmente, y tras diversas gestiones y comprobaciones policiales, los agentes identificaron a los dos presuntos autores de los hechos, que residían en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet.

La detención se llevó a cabo con la colaboración de agentes del Grupo 21 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.

Tras el arresto se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de los investigados y los investigadores hallaron numerosas joyas y dinero procedentes de los diversos robos cometidos.

Una vez detenidos también se les relacionó con dos hurtos más y un robo con violencia cometido en Valencia el pasado mes de junio, hechos por los que estaban siendo buscados por los agentes.

En el registro se hallaron otras joyas que no pertenecían a las víctimas que habían denunciado durante la investigación, por lo que no se descarta la imputación posterior de otros robos a los detenidos.

Los detenidos, una mujer y un varón de 30 y 26 años, respectivamente, ya tenían numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y tras la práctica de las diligencias policiales fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción de guardia de Santa Coloma de Gramanet.