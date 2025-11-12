Liberan a once mujeres explotadas por una red de prostitución en Dénia y Els Poblets

Una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional contra una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres se ha saldado con la detención de siete personas en Dénia y Els Poblets y la liberación de once mujeres explotadas por la red desarticulada.

La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando los agentes detectaron a una posible víctima de trata de seres humanos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Una vez que la víctima interpuso la denuncia, los investigadores identificaron a un grupo criminal asentado en Dénia que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.

Imagen de la operación. / INFORMACIÓN

El grupo captaba a las víctimas en su país de origen, Colombia en la mayor parte de los casos, y se aprovechaba de su estado de vulnerabilidad y de necesidad económica.

Deuda ficticia

La organización financiaba el viaje de las mujeres a España mediante préstamos con recargos muy elevados, generando una deuda ficticia que las víctimas debían devolver ejerciendo la prostitución.

Una vez fueron identificados los implicados en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se procedió a realizar cinco entradas y registros en Dénia y Els Poblets, donde se liberó a once mujeres víctimas de explotación sexual.

Asimismo, en los registros intervinieron cerca de 50.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, tres vehículos, dispositivos electrónicos, así como libros de contabilidad donde se registraban las ganancias y las deudas de las víctimas.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la migración irregular y blanqueo de capitales.

Imagen de la operación. / INFORMACIÓN

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por efectivos de las Comandancias de Madrid y Alicante -de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil-, así como del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia y de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Dénia, por parte de la Policía Nacional.