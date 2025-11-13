La Guardia Civil rescata a un buitre leonado desorientado cerca del aeropuerto de Alicante-Elche

La Guardia Civil ha rescatado a un buitre leonado que se encontraba desorientado en las inmediaciones del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, a escasos dos kilómetros de las pistas de vuelo.

La intervención se produjo el pasado 1 de noviembre, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Alicante fue alertada a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 sobre la presencia de un ave de grandes dimensiones en una zona próxima a la infraestructura aeroportuaria.

Una vez recibido el aviso, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Xixona acudieron al lugar y tras ver al buitre sobrevolar el área lo notificaron inmediatamente a la torre de control del aeropuerto, con el fin de evitar que el animal pudiera acceder al espacio aéreo de las pistas e interferir en el tráfico de aeronaves.

Tras varios vuelos, el ejemplar se posó en un árbol de gran porte, dónde quedó atrapado entre las ramas debido a su peso y envergadura, aproximadamente 2,5 metros. El ave no podía reemprender el vuelo y al final, con el apoyo del personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz en Alicante, los agentes del Seprona realizaron una maniobra de rescate segura y controlada.

Lograron recuperar al ave y trasladarla al centro especializado, donde recibe los cuidados necesarios antes de su futura reintroducción al medio natural al que pertenece.

Según la Guardia Civil, se trata de un ejemplar joven, sin anilla identificativa, de unos diez kilogramos de peso y no presentaba heridas visibles, pero sí signos leves de desnutrición y deshidratación.

Comportamiento

El buitre leonado es una de las mayores rapaces de la península ibérica y desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico al eliminar restos orgánicos del medio natural, según la Guardia Civil.

En las colonias de buitres es común que, cuando el alimento escasea, los ejemplares más jóvenes emprendan largos vuelos migratorios, a veces de cientos de kilómetros, en busca de nuevas zonas donde asentarse.

Durante estas travesías, algunos ejemplares se desorientan o agotan sus reservas energéticas, viéndose obligados a posarse en áreas inusuales, como campos agrícolas, carreteras o zonas urbanas, atraídos por fuentes de alimento.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que, ante la presencia de un animal silvestre de gran tamaño o una rapaz como el buitre leonado, no deben intentar capturarlo ni aproximarse, ya que poseen garras y pico de gran potencia que pueden causar lesiones.

En estos casos, se recomienda contactar con la Guardia Civil o avisar al 112, para que personal especializado proceda a una captura segura y sin riesgos, garantizando tanto la protección del animal como la seguridad de las personas.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la conservación de la fauna silvestre y la protección del medio natural, recordando la importancia de la colaboración ciudadana en la preservación de las especies que habitan en el territorio.