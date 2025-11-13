TAMPM denuncia dos altercados graves causados en una semana por un preso en Villena
El sindicato se queja de que el interno intentó apuñalar a otro y tras no aplicarle medidas restrictivas provocó otro incidente
El sindicato de prisiones "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) ha denunciado que un mismo interno de la prisión de Villena ha protagonizado dos altercados graves en una sola semana en uno de los módulos más conflictivos del centro penitenciario y lamenta en un comunicado que no se adoptaran medidas contra él después del primer incidente.
Según informan desde el sindicato TAMPM, la semana pasada el interno intentó apuñalar a otro recluso del mismo módulo con un objeto punzante casero, pero no lo consiguió "gracias a la rápida intervención de funcionarios y otros internos de este módulo".
TAMPM afirma que "lo curioso es que, ante semejante acción, al interno no se le aplicara ninguna medida restrictiva, como suele hacerse ante casos de tal envergadura". No se le aplicó un régimen más estricto o el traslado a otra prisión, sino que siguió haciendo vida normal en el mismo módulo ante la sorpresa de trabajadores y del resto de internos, afirma el sindicato.
Segundo incidente
Este mismo preso, "lejos de deponer o mejorar su actitud", una semana después ha vuelto a protagonizar otro suceso de gravedad. Según TAMPM, el interno comenzó a exigir de forma altiva y agresiva su medicación, sin esperar a que la auxiliar de enfermería efectuara el reparto de su módulo.
El preso golpeó de manera agresiva la cabina de los funcionarios y se negó inicialmente a deponer su actitud a pesar de los requerimientos de los trabajadores. Finalmente, los funcionarios tuvieron que "emplearse a fondo para poder reducirlo y así poder aislarlo del resto de internos ante el temor de que pudiera volver a repetir otro acto violento contra sus compañeros".
Ha sido "un segundo suceso con un mismo interno y con los mismos trabajadores, a la espera de que el centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias adopten alguna medida y envíen un mensaje claro ante conductas de este tipo, tanto para el interno protagonista de los hechos como para el resto de internos de la prisión alicantina", concluye el sindicato.
