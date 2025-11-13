Tres arrestados en Alicante por estafar casi 30.000 € a una empresa de telefonía con terminales de alta gama

La Policía Nacional ha esclarecido en Alicante una estafa de cerca de 30.000 euros - 29.891- realizada a una distribuidora de telefonía mediante contrataciones fraudulentas de líneas asociadas a terminales móviles de alta gama. La Policía ha detenido por estafa y falsedad documental a dos varones de 36 y 39 años y a una mujer de 37. Dos de los detenidos eran comerciales de la empresa estafada.

La actuación policial se inició a raíz de la denuncia presentada por la gerente de un distribuidor de telefonía tras recibir un aviso por parte de la operadora en el que se alertaba de varios contratos susceptibles de fraude.

La empresa comprobó que los contratos denunciados habían sido gestionados por dos de sus comerciales.

Terminales revendidos

Los contratos fraudulentos consistían en nuevas altas y renovaciones de líneas a nombre de distintos titulares que no habían dado su autorización, y a los que se asociaban dispositivos móviles de alta gama que eran adquiridos a cero euros.

Dichas líneas no estaban operativas, pero los terminales fueron previamente abonados por el distribuidor por un importe de 29.891 euros y entregados a los supuestos clientes sin coste alguno para estos.

Posteriormente, parte de esos dispositivos fueron revendidos por parte de los autores en una tienda de segunda mano en Alicante, donde obtuvieron unos beneficios de 12.709 euros, además de otras ventas realizadas directamente a particulares o a través de intermediarios.

Documentación manipulada

Las diligencias policiales permitieron constatar que dos de los autores eran trabajadores de la distribuidora, habían firmado en nombre de los titulares de los contratos, sin su conocimiento, y usaron certificados bancarios manipulados para que el sistema de la operadora no detectase las irregularidades. El tercer arrestado era el hermano de uno de los comerciales, el cual había ayudado a la venta de alguno de los terminales.

Asimismo, se comprobó que los compradores finales adquirieron los teléfonos de buena fe en establecimientos de segunda mano y desconocían la procedencia ilícita de los mismos.

Los tres implicados fueron detenidos en la ciudad de Alicante y las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de guardia de Alicante.