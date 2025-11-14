La Audiencia no ve estafa, ni infracciones de marca en la venta desde Alicante de más de 300 motos y bicicletas eléctricas desde China

Una denuncia por estafa en la comercialización en España desde Alicante de 300 motos y bicicletas eléctricas procedentes de China ha terminado con la absolución de los cuatro empresarios acusados, según la sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013 en los que se cerró un acuerdo para empezar a vender estos vehículos ecológicos en establecimientos de automoción. Seis concesionarios presentaron una denuncia alegando que los vehículos no tenían la calidad permitida y que los acusados tampoco tenían autorización para la distribución de esa marca. Ninguno de estos extremos han quedado acreditados para los jueces que han absuelto a todos los acusados tras un largo juicio que arrancó a mediados del pasado julio y terminó a comienzos de octubre. Una larga duración motivada porque en estos meses de espera se ha realizado un informe pericial para determinar la calidad de los vehículos.

La Fiscalía y las acusaciones particulares pedían cinco años de prisión para cada uno de los acusados por delitos contra la propiedad intelectual y estafa e indemnizaciones que sumaban más de 250.000 euros. Los acusados estaban defendidos por los abogados Iván Rodríguez Lorente, José María Bueno, Joaquín José Martínez Alberca y Julio Vicente Sánchez. El fallo considera probado que los acusados ofrecieron a través de su mercantil la exclusiva de distribución de bicicletas y ciclomotores eléctricos de una marcha de origen chino para su distribución exclusiva en sus respectivos territorios, por los que firmaron contratos, pagaron cantidades pactadas y realizaron pedidos. Los acusados firmaron contratos con la mercantil china para la exclusiva de la marca a cambio de comprar un millar de unidades al año. Para ello, llegaron a solicitar en la Euipo la inscripción de la marca, un registro que contó con la oposición de otra mercantil y que retrasó hasta 2015 la concesión definitiva.

Sin marca registrada

El fallo incide en que ninguna otra persona tenía registrada la marca, por lo que no existía derecho de propiedad industrial tutelable penalmente en el momento de los hechos. El Código Penal exige que el signo distintivo esté registrado para que pueda producirse ese delito. Además, subrayan que si se hubiera considerado que la solicitud otorgaba una protección provisional, esta recaería sobre la empresa de los acusados, por lo que estos no podrían haber lesionado un derecho cuyo titular era su propia empresa.

La sentencia tampoco ha encontrado indicios de que los acusados suministraran unos vehículos de peor calidad a los adquiridos. Los querellantes sostenían que la calidad del producto recibido era ínfimo. En el proceso, se puso de manifiesto que además de los vehículos de la citada marca, también se compraron otros de diferentes fabricantes. Según las acusaciones posteriormente manipulaban los vehículos y sustituían los logotipos y elementos gráficos originales por los de la supuesta marca propia. Sin embargo, señala la sentencia que no se ha practicado prueba pericial alguna que establezca una comparación de vehículos entre las dos marcas.

Defectos en los vehículos

"De la única prueba practicada, de las explicaciones del perito se entiende que al tiempo de los hechos, los comerciantes chinos ponderaban más la calidad que la cantidad y que sus productos adolecían de ciertos defectos, lo que a veces se llama mal acabado, resultando en ocasiones dañados por un embalaje defectuoso o el tratamiento en el transporte, todo lo que se debía corregir en el destino", argumenta el tribunal. En este sentido, recuerdan que en 2012 se importaron unas 800 unidades y solo había graves defectos en unos pocos. No hay razón para extender la apreciación de dichos defectos en algunos modelos al resto de la mercancía.

Algunos de los vehículos no pudieron matricularse, según los querellantes, por los defectos de fabricación. Sin embargo, la sala recuerda que algunos de los vehículos sí que llegaron a ser matriculados, mientras que en cada provincia los criterios para poder hacerlo eran diferentes, por lo que no todas estas incidencias podían atribuirse a la empresa. Tampoco se han encontrado pruebas de que la mercantil hubiera obrado de manera intencionada para impedir la matriculación, por lo que no puede haber engaño. Las dificultades administrativas para la matriculación de los vehículos no pueden sostener la acusación por estafa, ni tampoco está acreditado que formaran parte de una maniobra engañosa deliberada.

Durante el juicio, un afectado aseguró que no pudo matricular más de una veintena de ciclomotores eléctricos debido a que los acusados no le remitieron la documentación de los vehículos para poder hacerlo. La mayoría de las motos adquiridas en la operación los tenía estacionados en un huerto de lechugas de su propiedad en Murcia a la espera de ver lo que ocurría con este procedimiento. También adquirió varias bicicletas eléctricas, que también fueron inmovilizadas y con el paso del tiempo se las fueron robando.

El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.