La jueza deja en libertad tras casi un mes en prisión a los detenidos por la agresión junto a una discoteca de Alicante

Cuando está a punto de cumplirse un mes de su entrada en prisión, la jueza que investiga la brutal agresión a un adolescente en las inmediaciones de la discoteca Magma de Alicante ha dejado en libertad a los tres jóvenes detenidos por estos hechos, según ha confirmado este diario en fuentes cercanas al caso. La decisión se ha adoptado a instancias de las defensas y cuando desde el juzgado ya se ha tomado declaración a todos los testigos. La causa está a expensas de recibir los informes médicos con la valoración de las lesiones sufridas por la víctima y si estas han dejado alguna secuela. Circunstancias por las que la magistrada ha optado por acordar la libertad provisional de los detenidos, sin fianza alguna y con una orden de alejamiento por el que no podrán acercarse a la víctima. La causa está abierta por delitos de lesiones e intento de homicidio, extremo que aclararán los informes médicos. Los tres investigados, de entre 18 y 20 años, están defendidos por los abogados Francisco González, Moisés Candela y Miguel Ángel Franco.

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de octubre en las inmediaciones de la discoteca Magma de Alicante. La víctima y sus amigos fueron agredidos cuando se acercaron a una chica que estaba llorando en la calle para ver qué le ocurría. Según denunciaron, a continuación fueron atacados por una multitud, espoleada por el novio de la chica. Dos de los jóvenes sufrieron lesiones, mientras que un tercero logró escapar ileso. Sin embargo, un cuarto joven no pudo escapar y fue golpeado, llegando a quedar inconsciente en el suelo con convulsiones. La víctima y su entorno denuncia que en ese momento llegaron a golpearle en la cabeza. El joven fue trasladado a la UCI y estuvo ingresado durante varios días y, aunque ya está en casa, todavía se está recuperando de las lesiones sufridas.

La Policía abrió una investigación para tratar de identificar a los agresores que culminó once días después con la detención de cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de la brutal agresión. Los tres mayores fueron a prisión el pasado 16 de octubre, mientras que el cuarto pasó a disposición de los juzgados de Menores donde que quedó en situación de libertad vigilada e investigado por un delito de lesiones. Para el resto de los detenidos, la imputación era por los delitos de intento de homicidio o lesiones graves, cargos que irían concretando en función del resultado de las investigaciones. La familia de la víctima que está personada en la causa como acusación particular a través del abogado Miguel Ángel Cánovas, considera que se trató de un intento de homicidio porque el joven fue golpeado en la cabeza cuando se encontraba en el suelo y sin posibilidad de defenderse. En el auto en el que la magistrada de guardia ordenaba la prisión, se incidía en que "los acusados tuvieron una actitud más propia de animales".

Cuando está a punto de cumplirse un mes del encarcelamiento, desde el juzgado se ha optado por acordar la libertad provisional para los tres detenidos. La petición se ha formulado por las defensas y ninguna de las acusaciones se ha opuesto. Desde las defensas se ha venido incidiendo en que se trató de una pelea, negando que hubiera una multitud atacando a la víctima. Según su versión, la veintena de personas que estaban allí se limitaron a mirar e incluso trataron de separar a los que se estaban peleando. Para los letrados de la defensa, se trataría de un delito de lesiones y consideraban la prisión como una medida desproporcionada.

Investigación completada

El juzgado acordó en su día la medida de prisión argumentando el riesgo de que los investigados pudieran tratar de presionar a los testigos para que cambiaran su declaración. Estos testimonios se consideraban de máxima relevancia para esclarecer lo que pasó aquella noche, ya que fueron momentos de mucha confusión con multitud de jóvenes presentes. Todos ellos declararon en una sola mañana en el juzgado, incluida la propia víctima, con lo que la instrucción judicial está prácticamente acabada. "Existían motivos que aconsejaban la adopción de la medida en aquellos momentos", dice la jueza en el auto por el que se acuerda la libertad.

La medida de libertad se acuerda sin imponer fianza, ni comparecencia alguna. Solo se insta a los acusados a que comparezcan cuantas veces sean llamados ante el juzgado o tribunal que en su día entienda de la causa, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio. Asimismo se establece una orden de alejamiento por el que no se podrán acercar a menos de 500 metros de la víctima, ni de los dos otros dos jóvenes agredidos; así como tampoco podrán comunicarse con ellos. Las medidas estarán vigentes mientras se tramita la causa y hasta que recaiga alguna resolución que la ponga fin. En caso de que lo incumplan, podrían incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar, advierte la magistrada. Los tres jóvenes quedaron en libertad el jueves por la tarde.