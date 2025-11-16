Desmantelan en Ondara una plantación con plantas de marihuana que parecían árboles

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, entre ellos dos hombres y dos mujeres, de entre 26 y 48 años, como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas, tras desmantelar una plantación de marihuana ubicada en una partida rural de Ondara. En la operación, que contó con la colaboración de la Policía Local de Ondara, se intervinieron plantas de gran tamaño y una importante cantidad de sustancia preparada para su consumo.

La investigación se inició cuando la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia tuvo conocimiento de la posible existencia de una plantación exterior en una vivienda unifamiliar. Las pesquisas condujeron a los agentes hasta una finca situada en una antigua cuadra de ganado, actualmente alquilada a una familia. El inmueble, rodeado por altos muros perimetrales y equipado con cámaras de seguridad, despertó las sospechas de los investigadores.

Una de las plantas en la vivienda. / Policía NACIONAL

Durante varias vigilancias discretas, los agentes pudieron observar en el interior del recinto plantas de marihuana de altura y volumen poco habituales. Ante estos indicios, los agentes solicitaron a los juzgados de Dénia la correspondiente orden de entrada y registro.

Registro

Una vez autorizada la actuación judicial, el registro permitió localizar en el exterior de la vivienda una plantación compuesta por 19 plantas de grandes dimensiones. Para impedir que fueran detectadas desde el exterior o desde el aire, los responsables las habían cubierto con toldos, ya que algunas superaban la altura de los muros de la finca. De hecho, según la Policía Nacional, las dimensiones de las plantas de marihuana hacía que éstas parecieran árboles

Además, los agentes incautaron 2.384 gramos de marihuana ya preparada para su consumo, así como diversos utensilios destinados al cultivo y manipulación de la sustancia estupefaciente.

Tras practicarse las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas a los juzgados de guardia de Dénia para su continuación.