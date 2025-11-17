Cinco jóvenes intoxicados con vapeadores de marihuana en un instituto de Orihuela

La Policía Nacional ha detenido al responsable de un establecimiento de venta de productos CBD en Murcia, un varón de 36 años, por la intoxicación sufrida a mediados de noviembre en un instituto de Orihuela por cinco jóvenes de entre 18 y 24 años que consumieron vapeadores que podrían contener un líquido con el principio activo de la marihuana (THC) con un porcentaje del 85% que anunciaba el vendedor, muy superior al permitido por ley.

Cuatro de los jóvenes quedaron ingresados en el hospital y el arrestado ha sido acusado de delito contra la salud pública y otro de lesiones, según informa la Policía.

La actuación policial se inició a raíz de una llamada realizada a la sala del 091 por un instituto de Orihuela que alertaba de que cinco varones estaban siendo asistidos por los servicios sanitarios al encontrarse convulsionando y existir sospechas de que hubieran consumido algún tipo de sustancia estupefaciente.

En el lugar se personaron agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela y encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas.

Durante las primeras diligencias investigativas se localizó escondido en una palmera del polideportivo del instituto un inhalador tipo “vaper” que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC). Se pudo conocer que el dispositivo había sido comprado por alguno de ellos en una tienda de Murcia a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley, concretamente se comercializaba como que contenía un 85% de THC.

Los cinco jóvenes consumieron esta sustancia y tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios, quedando ingresados cuatro de ellos por intoxicación.

Síntomas

En cuanto a la sintomatología presentada por los afectados y que provocó su ingreso en el hospital de Orihuela, experimentaron "temblores, vómitos y alguno sintió su cuerpo como paralizado". Asimismo, alguno no podía levantarse de la silla para ponerse en pie y era incapaz de entablar una conversación normal, todo ello unido también a alucinaciones y lagunas de memoria en algún caso.

Asimismo, uno de los jóvenes, llegó a referir que tuvo conocimiento de lo ocurrido con el paso de los días, a través de lo que le contaron otras personas, ya que no recordaba nada.

Otro de los afectados llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente, teniendo una sensación de cansancio muy grande, además de sentirse muy adormilado y llegando a necesitar incluso ayuda para caminar.

La Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Orihuela se hizo cargo de la investigación y en menos de cinco días los agentes consiguieron centrar el establecimiento donde los jóvenes compraron el “vaper” de marihuana por 27 euros, tratándose de un local destinado a la venta de productos relacionados con la sustancia CBD, y que disponía de página web donde ofertaba vegetales y resinas a diferentes precios e incluso publicitaba reparto a domicilio.

Tras identificarse plenamente al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano y la intervención de 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda, los cuales habían sido envasados y distribuidos desde fuera de España.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento del juzgado de guardia de Orihuela, quedando a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los cigarros electrónicos causantes del hecho, para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.

De este modo, gracias a la rápida actuación policial, se consiguió dar respuesta a un hecho que había provocado entre la ciudadanía de la localidad cierta alarma social, principalmente entre el sector estudiantil de la población.

Prevención

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar la precaución ante el consumo de cualquier sustancia o producto adquirido fuera de circuitos sanitarios o comerciales regulados, especialmente aquellos que se presenten en formatos llamativos o cuya composición no esté debidamente acreditada.

Asimismo, se recomienda a centros educativos, familias y jóvenes que informen inmediatamente a los servicios sanitarios y policiales ante cualquier síntoma compatible con intoxicación o sospecha de manipulación de dispositivos de inhalación. Se insiste en la necesidad de adquirir únicamente productos autorizados y evitar la compra en establecimientos que ofrezcan artículos sin control oficial o con porcentajes elevados de principios activos.

Para comunicar hechos similares, solicitar orientación o denunciar situaciones relacionadas con el consumo o distribución de sustancias, se recuerda la disponibilidad permanente del teléfono 091 y de las dependencias policiales.