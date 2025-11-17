Dos detenidos por agredir a un hombre a martillazos en un parque de Novelda

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes 27 y 24 años como presuntos autores de una agresión a martillazos cometida en un parque público de Novelda, en la que resultó herido de gravedad un hombre de 48 años, que tuvo que ser hospitalizado. Tanto los detenidos como la víctima cuentan con antecedentes, según fuentes cercanas al caso.

La agresión esclarecida por la Guardia Civil tuvo lugar a última hora de la tarde del 16 de octubre, cuando la víctima fue abordada por dos individuos que, por causas que se investigan, iniciaron una agresión durante la cual recibió numerosos golpes.

Uno de los autores utilizó además un martillo, provocándole lesiones de gravedad en la cabeza, por lo que la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital de Elda, donde requirió asistencia urgente.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana, que inmediatamente acudió al lugar tras el aviso, logró detener allí mismo a uno de los implicados, mientras que el segundo autor, el que hizo uso del martillo, emprendió la huida.

Búsqueda del agresor

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició rápidamente las gestiones para identificar y localizar al agresor que había huido. Así, a través de declaraciones de testigos, análisis de las evidencias recabadas y diversas pesquisas, los agentes determinaron que se trataba de un hombre residente en Almoradí y el pasado 4 de noviembre los investigadores localizaron en la localidad de la Vega Baja tanto al individuo como el vehículo empleado en la huida, procediendo a su detención.

Durante la identificación se comprobó además que sobre esta persona pesaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación emitida por el juzgado de Instrucción número 7 de Granada.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Novelda y de Orihuela, que acordaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares a la espera de juicio.