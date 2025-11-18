Cinco detenidos de una banda de Torrevieja que robaba en casas con el método del hilo de pegamento

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal georgiano especializado en robos en viviendas mediante el método del hilo de pegamento que estaba asentado en Torrevieja y se desplazaba de forma itinerante por municipios de las provincias de Alicante y Murcia para cometer los robos con fuerza. En la operación han sido detenidas cinco personas de entre 29 y 55 años, se han recuperado numerosos efectos sustraídos y a los arrestados se les acusa de cometer 26 robos con fuerza en viviendas de Elche y Cartagena.

La investigación se puso en marcha ante una oleada de robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible, que consiste en poner un hilo de pegamento en la puerta para controlar si las casas están ocupadas. Agentes de las comisarías de Cartagena, Elche y Murcia establecieron una serie de vigilancias para desarticular este grupo criminal organizado e identificar a los integrantes del entramado, los cuales realizaban entre ellos un reparto claro de funciones en las diferentes fases de la comisión del delito.

El grupo criminal había establecido un encargado de seleccionar edificios y localizar viviendas donde dejaría colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta con el propósito de detectar la entrada o salida de sus moradores.

Efectos intervenidos a la banda por la Policía. / INFORMACIÓN

Horas después, otros integrantes de la organización criminal, especializados en la apertura de puertas y con amplios conocimientos técnicos de los mecanismos de cierre, regresaban a los domicilios marcados y mediante técnicas de “bumping”, “magic key” o “impressioning”, lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos, logrando así acceder al interior de la vivienda.

Las vigilancias y seguimientos realizados por los investigadores de Policía Judicial, con la colaboración fundamental de las unidades de Seguridad Ciudadana, permitieron detectar nuevamente la presencia del grupo criminal en la ciudad de Cartagena durante la madrugada del pasado día 26 de octubre, procediendo a la detención “in fraganti” de cuatro de sus integrantes.

Los registros realizados posteriormente en tres viviendas de Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa permitieron a los agentes de la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos: relojes de alta gama, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles y dinero en efectivo, así como herramientas muy especializadas para la comisión de los robos con fuerza y tres vehículos utilizados por el grupo criminal para sus desplazamientos y comisión de los robos en viviendas.

Finalmente, la Policía Nacional ha procedido a la detención de los cinco miembros de este grupo criminal, imputándoles al menos veintiséis robos con fuerza en viviendas de las ciudades de Cartagena y Elche, considerando especialmente relevante su alto grado de especialización en la comisión de robos y la utilización de técnicas complejas con herramienta específica.

La autoridad judicial decretó el inmediato ingreso en prisión provisional de los implicados, según informa la Policía.

Método "bumping"

La técnica del "bumping" usada por la banda es un método de robo para la apertura de una puerta sin la llave del propietario y sin necesidad de forzar la cerradura de seguridad. Consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpear la misma con el fin de hacer “bailar” los pistones del cilindro. Esto consigue que los pistones del cilindro salten simultáneamente cuando la llave es golpeada, permitiendo el giro de la llave y por tanto la apertura de la puerta de seguridad. La apertura de la puerta se realiza en medio minuto y no daña el sistema de cierre de la puerta blindada.

Otro de los métodos usados es el de la “magic key”, que está compuesta por una empuñadura, con un pequeño mango que termina con unos «peines» encargados de adoptar la forma de una cerradura. Mediante una técnica especializada, con la aplicación de la tensión adecuada y los movimientos correctos, las punteras (peines) adoptan la forma de la pala, siendo capaz de abrir cerraduras en cuestión de segundos.

Asimismo, accedían a las viviendas con la técnica del "impressioning", que sigue un proceso en dos fases diferenciadas. En una primera fase, el delincuente introduce una lámina de aluminio maleable en el interior de la cerradura, de tal manera que cuando se introduce la llave en la cerradura, los dientes de la llave se quedan grabados en la placa de aluminio, obteniendo un molde de la llave.

Una vez hecha la impresión, comienza la segunda fase, en la que realizan una copia idéntica de la llave a partir del molde extraído. Así, les permite acceder sin ruido, sin forzar la cerradura y sin apenas dejar señales visibles de haberla manipulado.