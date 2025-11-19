Cazan en Muro de Alcoy a un conductor circulando en sentido contrario en la A-7 con cuatro veces la tasa de alcohol permitida

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra dos hombres de 45 y 79 años de edad que el pasado sábado 25 de octubre fueron cazados circulando en sentido contrario por la autovía A-7 en Albaida y Xàtiva respectivamente, con solo unas pocas horas de diferencia.

Por un lado, sobre las 03:50 horas de ese día, se recibieron varios avisos de circulación de un vehículo en sentido contrario a la altura del kilómetro 434 de la autovía A-7, en el término municipal de Muro de Alcoi, circulando por los carriles en sentido a Alicante.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia estableció un dispositivo para localizar al vehículo inmediatamente, siendo el mismo interceptado en el punto kilométrico 427 con la colaboración de una patrulla de Policía Local de Muro de Alcoi, a la altura de la localidad de Albaida. Los agentes evitaron así un fatal desenlace.

Los efectivos del Destacamento de Tráfico de Xàtiva sometieron al conductor (varón de 45 años) a las pruebas de detección alcohólica, arrojando éste una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida. El hombre está siendo investigado por dos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducir con temeridad manifiesta.

El mismo día, sobre las 10:40 horas de la mañana, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Xàtiva, mientras realizaba labores de vigilancia del tráfico en la A-7, detectó a la altura de la localiad de l'Olleria a un vehículo que realizaba un cambio de sentido al inicio del carril de aceleración de la citada autovía, incorporándose en sentido contrario al estipulado.

De forma inmediata y ante la gravedad del hecho, los agentes advirtieron al conductor con los dispositivos acústicos y luminosos del vehículo policial, haciendo éste caso omiso a los mismos, teniendo que apearse uno de los agentes del vehículo oficial y saltar la mediana que separa las calzadas para poder interceptar físicamente al vehículo infractor y poder ordenar su parada a pie de carretera.

El conductor, un hombre de 79 años de edad, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir con temeridad manifiesta.

Penas de hasta 6 meses de prisión

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379, con prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Por el delito de conducción con temeridad manifiesta, recogido en el artículo 380, la pena es de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Las diligencias instruidas por estos casos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Ontinyent.