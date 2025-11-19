Le roban un ordenador del coche en Alicante y denuncia un tirón para estafar al seguro

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 26 años por simulación de delito y estafa al haber denunciado falsamente que fue víctima de un robo con violencia con el fin de cobrar del seguro 800 euros, el valor de un ordenador portátil que días antes le habían sustraído del interior de su vehículo, según ha informado la Comisaría Provincial.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la que se daba cuenta de un robo con violencia mediante el procedimiento del tirón. La presunta víctima relató en su denuncia que mientras se encontraba caminando por la vía pública en Alicante dos varones se le aproximaron por la espalda y le arrebataron el ordenador portátil que portaba, valorado en 800 euros. Los supuestos ladrones emprendieron la huida a toda velocidad sin poder darles alcance, afirmó al denunciante.

Indagaciones

Los agentes se hicieron cargo de la investigación tras esta denuncia y tras realizar numerosas gestiones indagatorias comprobaron que los hechos no habían ocurrido del modo en que los había relatado el denunciante y que el delito de robo con violencia no se había producido.

Tras las sospechas de los investigadores, tomaron de nuevo declaración al denunciante y finalmente admitió que los hechos no habían sucedido de la manera que los había relatado en su denuncia, reconociendo habérselo inventado todo para poder percibir la correspondiente indemnización a través de su seguro.

El joven confesó que lo que ocurrió realmente es que días antes había sufrido un robo en el interior de su vehículo, donde le forzaron la puerta trasera y le sustrajeron su ordenador portátil. Como el seguro no le cubría este tipo de robo decidió interponer una denuncia sobre un robo con violencia y así cobrar el dinero, admitió el denunciante.

Una vez confesó que los hechos denunciados eran falsos fue detenido por un presunto delito de simulación de delito y estafa. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de guardia de Alicante.

Riesgos de denuncias falsas

La Policía Nacional recuerda que se practican numerosas detenciones son producidas en la provincia de Alicante por este delito de simulación, tratándose en la mayoría de los casos de denuncias presentadas por robos de teléfonos móviles de última generación, cuando en realidad, se trata de hurtos o extravíos, o bien los denunciantes aseguran ser víctimas de un robo con violencia para beneficiarse de la indemnización del seguro.

Los hechos denunciados son investigados, por lo que, de determinarse la falsedad de los mismos, el denunciante acabaría siendo detenido como presunto autor de un delito de simulación de delito e incluso por estafa en algunos casos, generándole antecedentes policiales así como penales, que les pueden traer graves repercusiones al normal desarrollo de su vida personal.