Vendían droga a crédito a consumidores en Villena y luego les extorsionaban y robaban en caso de impago

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Biar, ha desmantelado en Villena un punto de venta a crédito de cocaína cuyos responsables extorsionaban y robaban a los consumidores que no pagaban luego el dinero adeudado. En la operación "Startup" han sido detenidos en Villena dos hombres de 31 y 21 años por diversos delitos contra las personas y el patrimonio, así como por un delito de tráfico de drogas.

La actuación se inició tras la denuncia interpuesta por un vecino de Biar, quien manifestó haber sido retenido y agredido por dos individuos en una zona alejada del núcleo urbano por un asunto relacionado con actividades de tráfico de drogas. La víctima fue asistida por una patrulla de la Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local de Biar, que acudió al lugar alertada por la situación.

Las averiguaciones realizadas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena permitieron identificar plenamente a los presuntos autores, que vendían la droga a crédito en un piso ubicado en un barrio de Villena.

Según la Guardia Civil, adelantaban la cocaína a los consumidores que no tenían dinero para pagarla y después los extorsionaban, mediante coacciones y amenazas, para saldar la deuda adquirida, llegando incluso a robarles si no podían hacer frente al pago.

Detención ilegal

Los investigadores lograron localizar y detener a los sospechosos, a los que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, detención ilegal, robo con violencia e intimidación, amenazas y coacciones.

Los detenidos, dos hombres de 31 y 21 años, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Villena, que decretó su puesta en libertad provisional con la imposición de medidas cautelares.

Con esta operación, la Guardia Civil afirma que ha logrado desactivar un punto activo de venta de estupefacientes en Villena y poner fin a "una dinámica de intimidación y violencia", recordando además que la colaboración ciudadana es esencial para detectar este tipo de conductas delictivas.