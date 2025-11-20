Aparatoso vuelco de un turismo en una calle del PAU 2 en Alicante
La asociación de vecinos afirma que ya ha denunciado en varias ocasiones la peligrosidad del punto del accidente
Un coche ha acabado volcado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido esta tarde en el PAU 2 en Alicante. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y bomberos del SPEIS, que según vecinos del barrio han tenido que ayudar a sacar a alguna persona del coche volcado.
El accidente de tráfico ha ocurrido en la calle Fiestas Populares y Tradicionales de Alicante, en el tramo donde está el carril de incorporación a la avenida Isla de Corfú.
Desde la asociación de vecinos del PAU 2 afirman que ya han denunciado en varias ocasiones la peligrosidad de este punto de la calle y reclaman una solución de cara al futuro de la Vía Parque.
El siniestro ha provocado retenciones de tráfico hasta que los servicios de emergencia han podido retirar el vehículo volcado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela