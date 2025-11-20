Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso vuelco de un turismo en una calle del PAU 2 en Alicante

La asociación de vecinos afirma que ya ha denunciado en varias ocasiones la peligrosidad del punto del accidente

Imagen del accidente de tráfico en Alicante.

P. Cerrada

Lydia Ferrándiz

Un coche ha acabado volcado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido esta tarde en el PAU 2 en Alicante. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y bomberos del SPEIS, que según vecinos del barrio han tenido que ayudar a sacar a alguna persona del coche volcado.

El accidente de tráfico ha ocurrido en la calle Fiestas Populares y Tradicionales de Alicante, en el tramo donde está el carril de incorporación a la avenida Isla de Corfú.

Desde la asociación de vecinos del PAU 2 afirman que ya han denunciado en varias ocasiones la peligrosidad de este punto de la calle y reclaman una solución de cara al futuro de la Vía Parque.

Imagen del accidente de tráfico en Alicante. / INFORMACIÓN

El siniestro ha provocado retenciones de tráfico hasta que los servicios de emergencia han podido retirar el vehículo volcado.

