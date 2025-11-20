Aparatoso vuelco de un turismo en una calle del PAU 2 en Alicante

Un coche ha acabado volcado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido esta tarde en el PAU 2 en Alicante. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y bomberos del SPEIS, que según vecinos del barrio han tenido que ayudar a sacar a alguna persona del coche volcado.

El accidente de tráfico ha ocurrido en la calle Fiestas Populares y Tradicionales de Alicante, en el tramo donde está el carril de incorporación a la avenida Isla de Corfú.

Desde la asociación de vecinos del PAU 2 afirman que ya han denunciado en varias ocasiones la peligrosidad de este punto de la calle y reclaman una solución de cara al futuro de la Vía Parque.

Imagen del accidente de tráfico en Alicante. / INFORMACIÓN

El siniestro ha provocado retenciones de tráfico hasta que los servicios de emergencia han podido retirar el vehículo volcado.