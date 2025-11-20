Seis detenidos por una oleada de robos en salas de juegos y una vivienda de Benidorm

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a seis personas por distintos robos cometidos en salas de juegos y viviendas de la ciudad turística, según han informado fuentes policiales. Se da la circunstancia de que algunos de los arrestados contaban con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio e incluso habrían elegido el mismo establecimiento para cometer sus robos. En ellos se buscaba el dinero de la recaudación tras violentar las máquinas. Se trata de cuatro intervenciones diferentes que han permitido el arresto de los presuntos autores de hechos que suelen generar gran inseguridad ciudadana.

En la primera de estas actuaciones se arrestó a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad y de nacionalidad argelina que a comienzos de octubre habrían entrado a robar en la cafetería de un camping de Benidorm. Las dotaciones policiales fueron alertadas por el responsable del local de al lado que les había sorprendido in fraganti. Los asaltantes habían accedido al interior rompiendo el cristal, pero se dieron a la fuga sin llegar a llevarse nada. Los agentes les ocuparon una linterna con la que se iluminaban durante el golpe.

El segundo de estos arrestos se produjo el pasado 10 de octubre, en la que el arrestado es un hombre de nacionalidad irlandesa que habría entrado a robar en una vivienda tras abrir la puerta de una patada. Sin embargo, se encontró con que los dueños se encontraban dentro de la casa, por lo que salió huyendo. Tanto el propietario de la vivienda como una de sus hijas le persiguieron, mientras daban aviso a la Policía, que procedieron a su arresto.

Orden de alejamiento

Ese mismo día fue arrestado un hombre de nacionalidad marroquí por entrar a robar por quinta vez en el mismo establecimiento comercial desde el pasado 30 de septiembre. Se trataba de un local de máquinas recreativas para niños y ese mismo día había accedido al interior hasta en dos ocasiones. Durante el robo se forzaron tanto las máquinas como la caja registradora. Dado el alto número de robos que acumulaba desde un juzgado se le había impuesto una orden de alejamiento que le impedía acercarse a esa zona, una medida que incumplió con estos nuevos robos. Por este motivo, se le ha imputado también un delito de quebrantamiento de condena.

Por último han sido arrestados otros dos hombres de 39 y 46 años de nacionalidad española a los que se le imputan hasta cuatro robos con fuerza. Los sospechosos pudieron ser identificados por las cámaras de seguridad, ya que habían cometido hechos similares el 1 de agosto y el 1 de septiembre. En octubre, fueron arrestados tras entrar a robar a un bar y a un local con máquinas recreativas, donde violentaron las mesas de billar para hacerse con el dinero de la recaudación. Los sospechosos habían rajado un toldo de plástico para poder acceder al interior del local.