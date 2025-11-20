Trece detenidos en Orihuela con dos plantaciones de marihuana, armas y cinco perros desnutridos

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a 13 personas al desarticular una organización criminal dedicada al cultivo "indoor" de marihuana en viviendas okupadas y a la distribución de diversas sustancias estupefacientes. La operación policial, en la que dos de los apresados han sido acusados también de maltrato animal, ha permitido intervenir más de medio millar de plantas de dos cultivos de marihuana y varias armas de fuego real y otras de guerra simuladas.

Los detenidos son ocho varones y cinco mujeres de entre 23 y 66 años y se les imputan, según el grado de participación de cada uno, delitos de tráfico de drogas, grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y maltrato animal.

Armas y otros efectos intervenidos en la operación antidroga en Orihuela. / v

La investigación policial tuvo su inicio a raíz de multitud de quejas vecinales referentes a varias viviendas ubicadas en una pedanía de Orihuela que estaban siendo ocupadas por individuos y de las cuales emanaba un fuerte olor a marihuana.

Con toda la información recibida y en aras de localizar una posible plantación "indoor" de marihuana, agentes de las Brigadas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante y la Comisaría de Orihuela realizaron una serie de vigilancias en torno a las viviendas investigadas y detectaron en varias de ellas un fuerte y característico olor a marihuana, escuchando también el ruido de ventiladores de extracción de aires acondicionados.

Plantación de marihuana desmantelada en Orihuela. / v

Continuando con las pesquisas, los agentes centraron la investigación sobre un clan familiar cuya principal investigada ya había sido detenida en otra ocasión tras una operación policial en la que se desmantelaron cinco plantaciones en la misma pedanía y se detuvo a cinco personas.

Una vez constatado que los investigados utilizaban los domicilios para albergar cultivos de marihuana y se recabaron todos los indicios para actuar contra el grupo, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, solicitándose a la autoridad judicial la entrada y registro de siete domicilios con el fin de intervenir todo lo que tuviera relación con la ilícita actividad desarrollada por los investigados.

Uno de los perros desnutridos localizados por la Policía. / INFORMACIÓN

En los registros se localizaron dos plantaciones de marihuana en avanzado estado de floración con unas 527 plantas, cuyo crecimiento y cultivo estaba fomentado gracias a un completo y moderno sistema de iluminación y ventilación. La Policía comprobó además que suministro eléctrico se estaba recibiendo a través de una conexión ilegal a la red.

Armas de guerra

Asimismo, se intervinieron dos armas cortas de fuego y una escopeta, ambas en perfecto estado de funcionamiento, seis armas de guerra simuladas, balanzas de precisión, cocaína, dos vehículos y 6.855 euros en efectivo.

Dos agentes se disponen a abrir una puerta en uno de los registros. / v

La operación policial culminó con la detención de trece personas y en dos de los registros los agentes se encontraron con una desagradable sorpresa, ya que hallaron encerrados en habitaciones completamente insalubres, sin ventilación y sin cualquier tipo de alimentación hasta cinco canes en un estado lamentable de nutrición.

La Protectora de Animales de Orihuela se hizo cargo de los cinco perros, uno de los cuales presentaba las orejas cortadas, al parecer con un método poco aséptico. Por estos hechos, a dos de los detenidos se les imputó también un delito de maltrato animal.

Ocho de los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Orihuela.