Cae en Elche otra banda georgiana que asaltaba casas marcando las puertas con hilos de silicona

La Policía Nacional ha desarticulado otra banda itinerante de ladrones de casas que estaba asentada en Alicante y se desplazaba por diferentes ciudades de la provincia y de la Región de Murcia para desvalijar viviendas usando el método del hilo de silicona o pegamento para comprobar si los domicilios estaban vacíos. La investigación se ha saldado con la detención en Elche de tres hombres y una mujer de origen georgiano, defendidos por el abogado Antonio Gascón Castillo.

Los cuatro detenidos han ingresado en prisión provisional como presuntos responsables de al menos once robos con fuerza en domicilios de las provincias de Alicante y Murcia y pertenencia a grupo criminal.

A la mujer detenida, que fue acusada inicialmente de receptación al encontrar efectos sustraídos en una vivienda de Alicante donde residía, se le decretó el ingreso en prisión al tener en vigor una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Austria, donde estaba implicada en al menos nueve robos en domicilios cometidos en 2022, con un botín superior a 31.000 euros, incluyendo lingotes y monedas de oro, dinero en efectivo y objetos de valor.

La investigación de la Policía Nacional, que ya desarticuló recientemente otra banda similar asentada en Torrevieja, se inició el pasado mes de septiembre tras detectar a dos varones merodeando en el interior de un edificio de la ciudad de Elche a altas horas de la madrugada y en varias noches consecutivas.

Tras varias tareas de averiguación, los agentes detectaron que podrían estar realizando actos preparatorios para la comisión de robos con fuerza en domicilios.

Los agentes realizaron gestiones y constataron que se los investigados llegaban a España en binomios de trabajo, permaneciendo dos o tres meses aproximadamente, y abandonando España, lo que dificultaba enormemente las labores de investigación.

Los ladrones recorrían las calles a pie en turno de mañana y adoptaban numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectados tanto por el vecindario como por cualquier patrulla policial.

El "modus operandi" se basaba en el marcaje sistemático de las puertas de las casas con hilos finos de pegamento o silicona para comprobar si los moradores se encontraban en el interior. En el momento que regresaban a las viviendas si este hilo se encontraba intacto demostraba que la vivienda estaba vacía pudiendo ejecutar el robo con total seguridad.

Alta especialización

Los integrantes utilizaban avanzadas técnicas de habilidad, como el "ganzuado", "magic key", "bumping" o "impressioning", que permiten acceder a las viviendas sin causar signos visibles de fuerza en las cerraduras.

El objetivo principal de los robos era la sustracción de dinero en efectivo, joyas y relojes de alto valor, objetos que les servían tanto para su subsistencia en España como para enviar beneficios a su país mediante empresas especializadas en el envío de dinero.

Detenciones

Una vez identificados todos los miembros, los agentes establecieron un dispositivo que culminó con la localización de todos sus integrantes cuando salían de un edificio en Elche tras cometer un robo con fuerza. Posteriormente, se realizó una entrada y registro en Alicante y se intervinieron numerosas herramientas destinadas a la apertura de cerraduras, además de relojes y joyas de alto valor.

Por todo ello se procedió a la detención de los presuntos ladrones como presuntos responsables de un delito de pertenencia a grupo criminal y 11 delitos de robo con fuerza en Elche, Elda, Orihuela y Cartagena. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta, puesto que los agentes continúan realizando gestiones con las joyas que se han recuperado y han entregado ya 37 piezas a sus legítimos propietarios.