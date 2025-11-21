Capturan en Benidorm a un fugitivo buscado por dos agresiones sexuales en Londres

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un fugitivo de 44 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención (OID) dictada por las autoridades de Reino Unido por dos delitos de agresión sexual cometidos en Londres, hechos por los que fue condenado a una pena de 10 años de prisión.

La detención del fugitivo fue realizada por una patrulla de Seguridad Ciudadana que se encontraba llevando a cabo labores de prevención en Benidorm. Los agentes observaron en un complejo hotelero de la ciudad a un varón que mostró un comportamiento huidizo ante la presencia de los policías.

Los agentes sospecharon de esta persona y procedieron a su identificación. El sospechoso no portaba en ese momento ningún tipo de documentación, por lo que fue acompañado por los agentes a su habitación y averiguaron posteriormente que el mismo estaba siendo buscado por las autoridades de su país.

Requisitoria internacional

La Policía comprobó que sobre dicha persona pesaba una orden internacional de detención por dos delitos de agresión sexual, reclamación que fue emitida por las autoridades de Reino Unido el pasado 12 de noviembre.

El fugitivo, después de ser condenado en su país por estos delitos, una agresión sexual ocurrida en Londres en el año 2020 y otro hecho delictivo de la misma naturaleza cometido poco después, fue puesto en libertad bajo fianza y huyó del país, vulnerando la obligación que la autoridad judicial le impuso para personarse en un juicio programado en fechas recientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.