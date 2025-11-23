Arrestado en Alicante por robar el motor del aire acondicionado de un colegio

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza, acusado de sustraer el motor del aparato de aire acondicionado de un colegio situado en la zona norte de la ciudad. El robo ocasionó un perjuicio económico valorado en 4.245 euros.

Los hechos se descubrieron cuando el conserje del centro educativo observó que saltaba la luz en la sala de profesores y alertó al servicio de mantenimiento del Ayuntamiento. Al revisar la instalación, los técnicos comprobaron que la avería procedía del sistema de climatización y, tras inspeccionar el aparato, descubrieron que el motor había sido arrancado y robado.

En la denuncia presentada, el personal de mantenimiento hizo constar además que había sido hallado en el lugar un documento con datos personales de un hombre desconocido para el personal del colegio, el cual fue incorporado a las diligencias.

Investigación

El coste de reposición del motor ascendía a 4.245 euros, según detallaron los denunciantes.

Con esta información, los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Alicante Norte realizaron diversas gestiones a partir del documento encontrado y, junto con otras pesquisas, lograron identificar al presunto autor del robo.

Finalmente, los investigadores localizaron al sospechoso y procedieron a su detención. Tras la práctica de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.