Desmantelan un punto de venta de drogas al menudeo en San Vicente tras una denuncia ciudadana

La Policía Nacional de Alicante ha desmantelado un punto negro de venta de drogas al menudeo ubicado en un domicilio de la localidad de San Vicente del Raspeig, desde donde se distribuían sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y éxtasis. La operación policial se puso en marcha tras una denuncia ciudadana y ha concluido con la detención de un varón y dos mujeres, de 55, 51 y 19 años, por tráfico de drogas. Los detenidos contaban con un segundo domicilio usado como "guardería" para almacenar la droga que vendían.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación partió tras una información ciudadana que ponía en conocimiento un posible punto de venta de droga al menudeo ubicado en una vivienda de San Vicente del Raspeig, ya que era constante el trasiego de personas que acudían a adquirir la sustancia a cambio de dinero.

Efectos intervenidos por la Policía. / v

Tras realizar varias comprobaciones, los agentes centraron su investigación sobre una pareja, hombre y mujer, que vivía en la vivienda, los cuales, junto con una tercera persona, distribuían la sustancia estupefaciente en las inmediaciones del domicilio.

Dos domicilios

En el transcurso de la investigación policial se realizaron diversas vigilancias y seguimientos pudiendo comprobar que el punto de venta principal que gestionaban los investigados se encontraba en su domicilio, disponiendo de una segunda vivienda que era utilizada como lugar de almacenamiento de la sustancia estupefaciente.

Con el fin de proceder a la intervención de las sustancias, se solicitó del juzgado una entrada y registro de las dos viviendas investigadas y tras la práctica de la misma se llevó a cabo la detención de tres personas, un varón y dos mujeres, por su participación en un delito de tráfico de drogas.

En los registros practicados se intervinieron 31 gramos de cocaína, 150 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, 250 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de San Vicente del Raspeig.

Colaboración ciudadana