Liberan a dos hombres secuestrados como represalia por un robo en Almoradí
La Guardia Civil y la Policía Local detienen a tres personas por llevarse a las víctimas maniatadas y agredirlas en un descampado
La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí han detenido a tres hombres de 20, 28 y 44 años como presuntos autores de la detención ilegal y agresiones a dos varones que fueron maniatados y trasladados por la fuerza a un descampado del municipio como represalia por haber robado en un negocio de los arrestados. Un cuarto individuo, plenamente identificado, logró huir instantes antes de la llegada de los agentes y se ha ordenado su búsqueda y detención.
Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del pasado 31 de octubre, cuando los autores interceptaron por separado a las dos víctimas en distintos puntos de la localidad. Tras maniatarles e introducirles por la fuerza en un vehículo, los trasladaron a una zona apartada, donde sufrieron agresiones y amenazas.
Durante la captura de las víctimas, varios vecinos observaron cómo los hombres eran obligados a entrar en el vehículo, por lo que dieron aviso inmediatamente a los agentes. Gracias a la colaboración ciudadana, se activó un dispositivo urgente de Guardia Civil en coordinación con la Policía Local de Almoradí.
Coche en un descampado
Minutos después, durante el rastreo por la zona rural, los agentes localizaron el vehículo estacionado en un descampado y escucharon los gritos de auxilio de las víctimas. La patrulla accedió de inmediato al lugar, sorprendiendo a los autores en plena agresión y procediendo a su detención. Las víctimas, que presentaban múltiples lesiones, fueron asistidas por personal sanitario.
Los primeros indicios apuntan a que la detención ilegal y agresiones pueden haber sido como represalia tras un robo cometido días antes en el negocio de uno de los apresados.
Los tres detenidos, tres hombres de 20, 28 y 44 años, a los que se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas graves con arma blanca y objeto peligroso, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, en funciones de guardia.
La Guardia Civil recuerda que ningún conflicto puede resolverse mediante represalias o acciones violentas, ya que este tipo de conductas constituyen delitos graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Ante cualquier delito o sospecha, es fundamental acudir lo antes posible a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- ¿A qué hora llega el Real Madrid a Elche y dónde se aloja antes del partido del domingo?
- Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
- San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- El Low Festival de Torrevieja sigue sumando artistas y confirma a un referente del rock alternativo británico
- Una nueva generación toma el mando en las empresas alicantinas