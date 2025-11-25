Robaba en empresas de Almansa y vendía el material en centros de reciclado de Elda y San Vicente del Raspeig

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa han detenido a un vecino de dicha localidad, de 35 años, como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en las cosas en empresas, donde sustraía piezas de vehículos y otro material que luego vendía en centros de reciclado de Elda y San Vicente del Raspeig. En la denominada operación "Boniclay" ha sido investigado otro residente de Almansa, de 37 años, por su participación en uno de los robos.

Los robos esclarecidos se cometieron tanto en un centro gestor de residuos de Almansa, como en tres camiones propiedad de una empresa de sonido y montaje de escenarios de la localidad almanseña.

La Guardia Civil de Almansa tuvo conocimiento de una serie de robos cometidos entre los meses de junio y octubre, que fueron denunciando sus víctimas tanto en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Almansa como en la Comisaría de Policía Nacional de Elda.

Un agente con material robado y recuperado. / INFORMACIÓN

Durante las investigaciones se pudo comprobar cómo los autores sustrajeron del interior del centro gestor de residuos de Almansa numerosas piezas de vehículos, entre ellas, motores de arranque, catalizadores, alternadores, compresores, llantas de aluminio y baterías.

En los camiones de la empresa de sonido fueron sustraídas seis baterías, una bobina de cable de cobre, así como diversas herramientas utilizadas para el montaje y desmontaje de los escenarios, todo ello valorado en 2.000 euros.

En uno de los robos esclarecidos accedieron al interior del recinto y se llevaron una furgoneta, utilizada posteriormente para transportar el material sustraído en el resto de los hechos esclarecidos.

Efectos recuperados

Fruto de las gestiones e investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Almansa, se consiguió identificar y detener al autor de los seis robos, investigando además a otra persona que había participado en uno de los asaltos.

Un agente con material recuperado. / INFORMACIÓN

Asimismo, se ha recuperado en Villena la furgoneta sustraída y utilizada para transportar los efectos robados, cuya totalidad han sido recuperados en dos centros de recuperación y reciclado de materiales de Elda y San Vicente del Raspeig, que ya han sido entregados a sus propietarios.

Las actuaciones dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa ha contado con la colaboración de personal del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi, del Área de Investigación del Puesto Principal de Villena y de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda-Petrer.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Almansa han sido entregadas en el juzgado de guardia de la localidad almanseña.