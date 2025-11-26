Cae en Dénia un punto de venta de droga enmascarado como asociación cannábica
La Policía Nacional ha detenido a seis personas por tráfico de drogas y asegura que, bajo la apariencia de una actividad legal, se distribuía marihuana y hachís
Teresa Andreu
La Policía Nacional ha detenido en Dénia a seis varones, de edades comprendidas entre 20 y 40 años, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. La investigación permitió descubrir que una asociación con aspecto de constitución legal y sin ánimo de lucro actuaba como punto de venta de sustancias estupefacientes.
La Brigada de Policía Judicial de Dénia inició la investigación tras detectar un local que aparentaba legalidad pero que, según las informaciones, distribuía marihuana y hachís de forma indiscriminada. Los agentes observaron un elevado trasiego de personas que entraban en el local, y salían de él en pocos minutos, muchas de ellas vistas posteriormente con sustancias.
Registro e intervención policial
Durante las diligencias, se identificaron a los responsables del local y se constató la ausencia de actividad laboral registrada. Se pudo constatar que estaba abierto en diferentes horarios según el día y en ocasiones la persiana no se abría del todo.
Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la detención de seis varones y al registro del establecimiento. En el interior se intervinieron 532 gramos de marihuana y 16 gramos de hachís, además de botes con muestras referenciadas para su venta, pequeñas taquillas donde se guardaba la droga, básculas de precisión, recipientes y bolsas destinadas a su almacenaje y distribución.
Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Dénia, que continúa con el procedimiento.
Control y responsabilidad en asociaciones y locales privados
La Policía Nacional recuerda que cualquier asociación o entidad que desarrolle cualquier tipo de actividad debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. Utilizar este tipo de estructuras para encubrir la venta de drogas constituye delito contra la salud pública.
La Policía Nacional aconseja a la ciudadanía comunicar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes. La colaboración ciudadana es un elemento clave para evitar la proliferación de estos puntos de venta y proteger la seguridad colectiva.
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- La Seguridad Social cambia el complemento de pensión por hijo y estos serán ahora los requisitos
- El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
- El Tote más emotivo vuelve al Rico Pérez: 'Hay que aparcar las diferencias por Delibasic...