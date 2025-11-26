Capturan en Sant Joan a un fugitivo buscado en Montenegro por asesinato y tráfico de armas
El apresado era uno de los delincuentes más buscados en su país y fue descubierto en un control preventivo de seguridad ciudadana
La Guardia Civil ha detenido en Sant Joan d'Alacant a un fugitivo de 41 años reclamado por las autoridades de Montenegro por delitos graves relacionados con el crimen organizado, asesinato y tráfico de armas, entre otros. El arrestado estaba considerado por su país como uno de sus fugitivos más buscados y tenía en vigor una orden internacional de detención (OID) para su extradición.
La detención tuvo lugar el pasado 16 de noviembre durante un control preventivo de seguridad ciudadana realizado por patrullas del Puesto Principal de Sant Joan d'Alacant.
En el transcurso del dispositivo, los agentes filiaron al ocupante de un vehículo de alquiler y, al comprobar su identidad en las bases de datos, constataron la existencia de una orden internacional de detención emitida por las autoridades montenegrinas.
Interpol
Tras realizar las verificaciones oportunas, los agentes confirmaron a través de Interpol la vigencia de la OID y procedieron a su detención, instruyendo las diligencias correspondientes para su puesta a disposición del juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el proceso de extradición.
Según la información de la orden internacional, el detenido se encontraba relacionado con delitos de asesinato, tráfico de armas y material explosivo, falsedad documental y abuso de poder.
Con esta actuación, la Guardia Civil destaca la importancia de los servicios preventivos de seguridad ciudadana, que permiten detectar y poner a disposición judicial a fugitivos de alta peligrosidad, así como la eficacia de los mecanismos de cooperación policial internacional que facilitan la localización y detención de personas buscadas por la comisión de delitos graves.
