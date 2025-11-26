Detenido tras ser localizado por la geolocalización por el robo de dos teléfonos en un local de ocio de Alicante

Los teléfonos móviles procedentes de un hurto que se acababa de conocer le delataron. Un juzgado de lo Penal de Alicante enjuiciará a un hombre acusado de sustraer una mochila en una discoteca del muelle de Levante durante la madrugada del 19 de noviembre de 2023 y ser localizado poco después gracias a la geolocalización de uno de los teléfonos móviles robados. Según el escrito de acusación, el sospechoso, que cuenta con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se apoderó al descuido de una mochila que contenía cinco tarjetas bancarias y dos terminales telefónicos, que eran propiedad de una chica y su novio que se encontraban en el local tomando unas copas.

La víctima y su pareja, al percatarse del robo, consultaron de inmediato la ubicación del dispositivo a través de la aplicación de localización remota. El sistema marcaba un punto situado en la calle Manuel Antón, a algo más de 1,3 kilómetros del lugar de los hechos. Con esa información, acudieron a comisaría para denunciar lo ocurrido y aportar la posición exacta del terminal, cuyos movimientos podían seguirse en tiempo real.

Terminales recuperados

Los datos permitieron a los agentes desplazarse hasta la zona señalada y localizar al acusado en un pub, donde todavía tenía los teléfonos. Ambos terminales fueron recuperados. La Fiscalía sostiene que el procesado actuó con ánimo de obtener un beneficio ilícito y solicita para él diez meses de prisión por un delito de hurto, cuya vista oral está prevista próximamente.

El caso subraya, según fuentes del procedimiento, la utilidad de las herramientas de geolocalización para la recuperación rápida de dispositivos sustraídos y la identificación de sus presuntos autores. Esta misma semana el presunto autor de otro robo fue sorprendido cuando el dueño llamó con la Policía delante.