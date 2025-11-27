Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente entre dos vehículos en la CV-80 en Biar acaba con uno de ellos volcado e incendiado

En el siniestro no se han registrado heridos de gravedad pero sí retenciones al cortarse la circulación en sentido Valencia

P. Cerrada

Sara Rodríguez

Los servicios de emergencias están trabajando desde las siete y media de la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera CV-80 en Biar, donde un turismo ha volcado y se ha incendiado.

El siniestro ha provocado retenciones en la circulación, ya que se ha interrumpido el tráfico en sentido Valencia. Al parecer, no hay heridos graves en el siniestro, según los primeros datos recabados por la Guardia Civil de Tráfico.

Aviso del siniestro

Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico han indicado que el siniestro se han visto involucrados dos vehículos, aunque inicialmente el aviso a Emergencias alertaba de cuatro.

El accidente se ha producido en la carretera CV-80 en sentido Valencia y uno de los dos vehículos implicados ha volcado y se ha incendiado. Esta carretera es la que va de la autovía A-31 hasta la A-7 en Castalla e Ibi.

Cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios se han desplazado de inmediato al lugar.

Los Bomberos ya sofocaron el pasado fin de semana otro fuego en un coche que se incendió en un accidente en Torrevieja.

