Agreden a una mujer para robarle 5.800 € en Alicante y detienen al ladrón a la carrera

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de 46 años por un robo con violencia sufrido por una mujer que fue agredida para robarle de un tirón un bolso con 5.800 euros y otras pertenencias, que fueron recuperadas por los agentes. El tironero fue perseguido a la carrera por la Policía y en la huida se le fueron cayendo billetes del bolso sustraído.

Los hechos sucedieron la madrugada del 24 de noviembre en Alicante. Una patrulla de Seguridad Ciudadana fue movilizada desde la sala del 091 para auxiliar a una mujer que estaba siendo perseguida por un hombre.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la mujer con lesiones en la nariz y les indicó la dirección de huida de un ladrón que le había robado el bolso. Los funcionarios recabaron todos los datos necesarios y comunicaron la información al resto de patrullas de servicio.

Salón de juegos

La mujer relató a la Policía que cuando se disponía a salir de un salón de juegos cercano al centro de Alicante y se dirigía a un hotel, un hombre inició una conversación con ella y luego le pidió un cigarro mientras caminaba a su lado. Al sacar el cigarro del bolso, a la mujer se le cayó un billete de 50 euros y después de caminar unos metros más, de manera sorpresiva, el hombre la agredió para robarle de un tirón el bolso con todas sus pertenencias, el teléfono, su cartera, el bolso y 5.800 euros.

Imagen del momento de la detención, con el dinero y el bolso recuperado por la Policía en Alicante. / v

La Policía estableció un cerco de cierre sobre el lugar de los hechos, controlando todas las posibles vías de huida. Así pudo ser localizado el autor pocos minutos después, cuando intentaba huir a la carrera.

Los agentes iniciaron una persecución a pie detrás de él, observando cómo iba perdiendo parte del botín y dejando billetes por el camino.

Los agentes dieron alcance al presunto autor, localizándolo con billetes en los bolsillos y con el bolso de la víctima en las manos. Finalmente, fue arrestado y se mostró poco colaborador con los policías.

La Policía Nacional logró recuperar en escasos minutos más de 5.800 euros que portaba la víctima en esos momentos, junto con el resto de enseres que le habían intentado sustraer. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

Prevención

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de autoprotección, especialmente durante desplazamientos nocturnos o en zonas con menos afluencia de personas. Se recomienda mantener los objetos personales siempre sujetos, evitar mostrar dinero en la vía pública y, en caso de sentirse observado o seguido, buscar un espacio seguro y contactar con el 091 de inmediato.

Asimismo, se insiste en la relevancia de la denuncia como herramienta fundamental para activar los mecanismos de protección, favorecer la rápida respuesta policial y permitir la identificación de autores. La colaboración ciudadana, aportando cualquier información útil, contribuye de manera directa a prevenir la reincidencia y a mejorar la seguridad de toda la comunidad.