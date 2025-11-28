Capturan en Benidorm a un exmilitar colombiano condenado en su país por robar 200.000 €

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un exmilitar de nacionalidad colombiana y 43 años que estaba buscado por las autoridades de su país para cumplir una condena a más de 11 años de prisión por apropiarse de 850 millones de pesos colombianos de fondos públicos -cerca de 200.000 euros al cambio- aprovechando su condición de tesorero de la Policía.

El fugitivo, a quien ya le constaba un antecedente previo en nuestro país, fue detenido por la Policía Nacional, tras tenerse conocimiento de que, el pasado día 22 de noviembre, le había sido interpuesta, por parte de las autoridades colombianas, una orden internacional de detención (OID) para su extradición.

Los agentes de la Comisaría de Benidorm establecieron un dispositivo de búsqueda que finalizó con la detención del fugitivo el pasado día 27 de noviembre en la ciudad turística.

Apropiación de dinero público

Según la orden de detención internacional, el detenido es un exmilitar colombiano que habría aprovechado su cargo como tesorero de un departamento regional de la Policía de Colombia para apropiarse de 850 millones de pesos colombianos, lo que al cambio son cerca de 200.000 euros. El dinero se lo transfirió a su cuenta bancaria.

Estos hechos tuvieron lugar en el año 2019 y en julio de este año se dictó sentencia por los delitos cometidos y fue condenado por las autoridades judiciales militares y policiales de Colombia a 11 años y 8 meses de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de un juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.