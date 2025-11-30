Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un joven de 27 años al ser atropellado cuando circulaba en patinete por Alicante

El lesionado presentaba un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado al Hospital Doctor Balmis

Agencia ATLAS / Foto: EP

Un hombre de 27 años ha resultado herido esta madrugada después de sufrir un atropello cuando circulaba en patinete por la avenida de Novelda, en Alicante, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU recibió el aviso a las 0:30 horas y movilizó de inmediato una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

A su llegada, el equipo médico del SAMU atendió al joven, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser estabilizado en el lugar del accidente, fue trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Cabe recordar que a partir del 2 de enero, los conductores de patinetes eléctricos en Alicante deberán cumplir una nueva exigencia. Y es que el Ayuntamiento de Alicante exigirá que todos los vehículos de movilidad personal (VMP) dispongan de seguro de responsabilidad civil con certificado de circulación. Todo ello para acogerse a la normativa estatal.

La medida busca garantizar la cobertura ante posibles accidentes, pero su incumplimiento podrá acarrear multas de hasta 500 euros.

